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防行人進公車視線盲區遭撞 北市：研議警示系統

中央社／ 台北31日電

北市今年發生2起公車死亡車禍，均為乘客下車後從車前方穿越，進入視線盲區導致事故。北市交通局長謝銘鴻說，將研發「公車起駛車前盲區警示系統」，避免類似事故再發生。

台北市交通局今天赴議會交通委員會工作報告，局長謝銘鴻表示，北市今年發生2起公車A1事故（事故後24小時內死亡），均為乘客下車後從前方穿越，進入駕駛視線盲區發生事故。公運處已與公車業者討論，將研發「公車起駛車前盲區警示系統」，盼讓駕駛長安心開車，也保障行人安全。

國民黨議員鍾沛君質詢提問裝設警示系統的期程、經費。交通局公共運輸處處長李昆振說明，由於駕駛起步視線焦點集中左方，2起事故均在右前方視線盲區發生，即便已裝設ADAS（先進駕駛輔助系統）仍看不到。

為防範類似事故，李昆振表示，已向交通部申請智慧運輸系統（ITS）補助，獲新台幣1205萬元，配合市府自籌款項，合計約2000萬元，計畫今年在1600部車輛裝設「公車起駛車前盲區警示系統」，補足以往無法偵測的範圍，可有效解決問題。公運處也會持續宣導，呼籲民眾勿在車道上招車，或違規穿越馬路，加強行人安全意識。

鍾沛君提到，國內目前多以氣球進行交通意外演示，效果有限，建議參考國外作法，以真人實際演示，視覺衝擊力強，能強化民眾印象。謝銘鴻說，現階段礙於場地、器材問題，也需相關經費支持，交通局會再研議其他演示方式，提升宣導成效。

行人 公車 北市

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