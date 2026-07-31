城鎮韌性演習北市8月13日登場 捷運正常運行只進不出

2026年城鎮韌性演習8月13日下午2時30分至3時在北部縣市登場，北捷提醒，屆時列車正常運行，但地下街暫停營業、各站只進不出，請旅客配合人員引導避難。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，演習期間列車及車站都正常營運，但捷運地下街暫停營業，各站及捷運轉乘停車場將實施只進不出，請到站旅客配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，車站將加強廣播宣導。

北捷提醒，依民防法第25條，民眾如違反演習規定，可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，另此次演習納入行動網路降速演練，若因此無法使用QR乘車碼、手機QR單程票，請旅客改用儲值卡、信用卡或購買單程票。

國安官員表示，今年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，以驗證通訊受阻時政府應變及民眾備援能力，只影響4G、5G公眾行動網路，家用固網、室內Wi-Fi及語音通話、簡訊、災防告警、110等緊急通訊不受影響。