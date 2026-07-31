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家長質疑園所隱匿虐童 蔣萬安：全面檢視事證

中央社／ 台北31日電
台北市長蔣萬安上午出席「台北市立大學附屬大理高級中等學校」揭牌典禮。聯合報系／記者林伯東攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北市立大學附屬大理高級中等學校」揭牌典禮。聯合報系／記者林伯東攝影

民眾黨台北市議員黃瀞瑩昨天質疑，選區內有一所幼兒園發生不當對待案，知情不報的園所卻僅處最低金額罰鍰。台北市長蔣萬安今天表示，有家長提出異議，就會依程序全面檢視新事證。

繼夏莉絲幼兒園及托嬰中心傳出多起不當對待案後，黃瀞瑩昨天揭露另一所幼兒園發生學童遭受肢體暴力事件，並將家長陳情書交給蔣萬安。

蔣萬安今天出席台北市立大學附屬大理高中揭牌典禮前被媒體堵訪表示，教育局已進行調查，並對行為人、園所祭出裁罰，但現在有家長提出異議，市府就會依程序全面檢視新事證。

台北市教育局副局長廖文靜補充，此案調查程序已在6月底完成，裁處涉不當對待的行為人新台幣40萬元罰鍰及終身不得擔任教保員，而家長昨天提出新事證，希望針對園長進一步調查，將從嚴、從重、從速處理。

此外，國民黨台北市議員鍾沛君昨天表示，有一名國小生已被校安通報逾百次，包含攻擊同學、老師及破壞公物，還有多名老師為制止其行為被家長提告。

廖文靜今天表示，將全力給予老師協助，包含法律及心理諮商上的支持，並提供學校更多特教相關資源、人力及指導，以維護全校師生安全、保障全體學生受教權、落實友善校園為最高原則。

蔣萬安 虐童 黃瀞瑩

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