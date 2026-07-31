2026新北耶誕馬接力賽開放報名了！今年變裝賽加碼拿獎金

新北耶誕馬拉松接力賽已成新北歡樂耶誕城最具代表性的運動賽事之一，今年接力賽邁入第3屆，持續以「三人一隊」接力賽制邀請全台追友齊聚新北，且賽事再升級推出耶誕限定物資、專屬接力信物「耶誕鈴鐺」及人氣變裝競賽。觀旅局表示，新北耶誕馬將於12月6日登場，總隊伍限額666隊，歡迎民眾組隊報名。

新北觀旅局今在活動現場首度公開全系列限定賽事物資，以濃厚耶誕元素打造專屬收藏。紀念跑衣推出兩款配色供跑友自由選擇，搭配紀念毛帽、完賽毛巾、完賽提袋等限定設計，整體融入耶誕色彩與節慶氛圍，兼具實用性與收藏價值。

其中，最受矚目的接力信物「耶誕鈴鐺」，更以象徵傳遞祝福與團隊精神為設計概念，成為第3屆賽事最具代表性的專屬紀念，讓每一次交棒都充滿耶誕儀式感。

今年延續深受好評3人接力形式，三棒總距離約24.7公里，賽道自新北市民廣場出發，沿經縣民大道、翠華大橋、華江橋、大漢橋及浮洲橋等路段，讓隊伍可依成員體能及策略自由安排棒次，在速度與默契間攜手完成挑戰，也讓更多民眾透過接力形式輕鬆參與馬拉松，共同感受團隊合作的樂趣。

觀旅局說明，每年深受追友期待變裝組，今年鼓勵參賽隊伍發揮創意，以耶誕老人、麋鹿、雪人、薑餅人等節慶造型組隊參賽，且只要上傳精彩的變裝照片參與票選，就有機會角逐特別規劃的加碼獎金，人氣冠軍有1萬5000 元，第2名1萬元，第3名5000元。

新北耶誕馬將於12月6日開跑，新北市府秘書長邱敬斌(圖左)與觀旅局長楊宗珉出席記者會活動。記者林媛玲／攝影