八里左岸光雕藝術8月璀璨登場 打造八里夏夜浪漫光影盛宴

新北市八里左岸光雕藝術展明天起至9月28日展出59天，今年以「海岸、星光、浪花」為主軸，結合濱海景觀特色與浪漫光影設計，在公園婚紗廣場及渡船頭打造期間限定光雕藝術，邀請民眾漫步感受八里專屬浪漫夏夜風情。

高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，光環境點燈時間為每日18時至22時，以八里婚紗廣場為核心透過點狀燈海、主題光雕及景觀燈飾串聯整體動線，打造兼具景觀性與拍照性的夜間遊憩空間。

展區包含「星海光廊．夏夜漫遊」、「星光騎旅．夏夜八里」、「逐浪星帆．夏夜光境」、「浪花星樂園」、「花語星亭．海岸夏宴」、「星戀光海．七夕漫夜」、「星火海岸．渡船夏夜」等七大主題，融合海浪、船帆、協力車、衝浪、花卉及七夕愛心燈海等元素，展現八里海岸獨有的自然景觀與夏日慶典氛圍。

位於婚紗廣場的「星海光廊」以7座繽紛光拱門打造夢幻迎賓入口，帶領遊客展開夏夜光影之旅；「星光騎旅」結合在地協力車特色，設置可供借位拍照的大型光雕裝置，增添互動趣味。

「逐浪星帆」加入低電壓互動觸碰球，民眾輕觸即可變換燈光色彩，打造兼具科技感與趣味性的體驗；「浪花星樂園」則以衝浪、風帆及香蕉船等海洋元素搭配律動燈海，呈現充滿活力的夏日海岸意象。

「花語星亭」及「星戀光海」透過粉嫩花卉光雕與浪漫愛心燈海，營造療癒且幸福感十足的濱海夜景，成為情侶、親子及遊客拍照打卡的新亮點。

此外，八里渡船頭為「星火海岸．渡船夏夜」光雕展區，以律動煙火燈飾點亮樹梢，結合海港景觀與夜色氛圍，展現充滿活力的夏夜港灣意象，讓民眾在散步賞景之餘，也能感受光影藝術與海岸風情交織的魅力。

活動地點位於八里淡水河左岸沿線，民眾可搭乘大眾運輸輕鬆前往。交通方式包括1. 捷運、渡船：捷運淡水站 → 淡水渡船碼頭 → 搭乘渡船至八里渡船頭 → 步行約3至10分鐘即可抵達各展區。

2. 捷運、公車：捷運關渡站 → 轉乘紅13公車 → 「八里左岸公園」或「八里渡船頭」站下車。

3.自行開車：導航至「八里婚紗廣場」或「八里左岸公園」，並利用周邊停車場後步行前往賞燈。

八里左岸光雕藝術展明天起展出，今年以「海岸、星光、浪花」為主軸，結合濱海景觀特色與浪漫光影設計，在公園婚紗廣場及渡船頭打造期間限定光雕藝術。圖／高灘處提供

八里左岸光雕藝術展明天起至9月28日展出59天，今年以「海岸、星光、浪花」為主軸，結合濱海景觀特色與浪漫光影設計，在公園婚紗廣場及渡船頭打造期間限定光雕藝術。圖／高灘處提供

八里左岸光雕藝術展明天起至9月28日展出59天，今年以「海岸、星光、浪花」為主軸，結合濱海景觀特色與浪漫光影設計，在公園婚紗廣場及渡船頭打造期間限定光雕藝術。圖／高灘處提供