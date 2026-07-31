百年蹦火仔青鱗魚狂躍海面、火舞照夜空 金山蹦火之夜燃燒北海岸
交通部觀光署北觀處主辦的「曜動北海岸金山蹦火之夜」昨晚在新北市金山金青沙灘登場，吸引超過1000位國內外民眾與遊客參與，「旋舞炎劇團」火舞藝術點亮夜空，海上百年蹦火仔漁法重現，青鱗魚狂躍海面引發全場驚呼連連。
觀光署副署長黃荷婷表示，金山蹦火仔是全球僅存的百年傳統捕魚技藝，更是台灣推動國際永續觀光的獨特亮點。昨晚看到這麼多國內外民眾齊聚金青沙灘，見證文化資產與當代表演藝術的完美結合，展現了北海岸極具國際吸引力的夜間觀光軟實力。
北觀處指出，北觀處推動地區行銷與永續觀光，希望帶領大家打破季節限制，實現夏夜蹦火仔、金山萬里泡好湯的四季遊程，盼透過跨域整合，讓金山萬里與北海岸的一年四季都充滿觀光吸引力。
北觀處5至9月期間持續推廣「蹦火仔」深度主題遊程，內容包含牽罟體驗、黃昏登船與陸地蹦火導覽等豐富項目，民眾可至易遊網旅行社、趣吧旅行社、喜鴻旅行社、辰社旅行社、金山漫遊、磺港富吉268號踴躍報名參加。
「曜動北海岸」照片徵選大賽7月30日啟動徵稿，活動持續至9月30日截止。外籍青年免費深度體驗活動，鎖定18歲之非本國籍國際青年族群，獲選的國際青年可免費參加蹦火海上體驗，包含專業雙語文史導覽以及親自登船出海，近距離感受百年震撼漁法。
除金山蹦火與溫泉體驗外，「2026 福爾摩沙北海岸藝術季」歡迎查詢相關活動網址：
「曜動北海岸」照片徵選大賽網址：https://bhuntr.com/tw/competitions/4pwirkel5sfgu5mowr
易遊網旅行社：https://trip.eztravel.com.tw/domestic/introduction/ODT0000010619
趣吧旅行社：https://www.tripbaa.com/travel/S20240329121708ta/
喜鴻旅行社：https://www.besttour.com.tw/itinerary/TKY01BS260801B
辰社旅行社：https://jbltravel.com.tw/tour/82346824247550069517
金山漫遊：https://jinshan-exploring.com.tw/class_view.php?id=110
磺港富吉268號：https://www.facebook.com/fuji268/?locale=zh_TW
北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1
北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan/
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