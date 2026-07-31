家長心痛抗議 虐童案延燒 北市：持續調查

北市幼兒園虐童案延燒，議員徐立信昨早與家長到夏莉絲幼兒園仁愛校區，家長氣憤拿書包和制服砸在門口，議員黃瀞瑩昨也向市長蔣萬安點出另起虐童案，蔣萬安回應，發生不當對待，他同為家長也會感到非常心痛，要求教育局持續調查。

夏莉絲集團旗下共有二間幼兒園、一間托嬰中心，以及新成立的補習班，家長代表表示，托嬰中心虐童案去年發生外，最近也接到家長們陳情小孩身上有莫名瘀青，且不聽話的小小孩會被關去小黑屋等。議員簡舒培等人也指出，旗下托嬰中心有三名托育人員涉兒虐。

社會局指出，七月初要求業者所屬的托嬰中心保存並提供監視器畫面，並於二周內完成約二千多小時影像監看，發現部分托育人員涉有強迫餵食、疏忽照顧幼兒等疑似違反兒童及少年福利與權益保障法。七月廿九日已裁處一名事證明確的托育人員十二萬元罰鍰，其餘二名涉案人員正持續依程序完成事證確認及行政程序，將依法從速辦理。

蔣萬安昨在北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算，議員黃瀞瑩當面談及石牌一件重大兒虐案件，老師抓著小朋友，用大腿壓他在地上，再狠狠地捏他頸部，「小朋友一直哭喊著不要，結果那五分鐘沒有人救他」，教育局一個月後才介入調查，等了四個月調查報告，知情的園長和負責人罰不到十萬塊，這樣懲處合理？

蔣萬安回應，發生這些不當對待，身為家長當然同理，也會感到非常心痛。雖然市府已經對行為人裁處、終身不得任教，且對園長、負責人處罰，但家長對於園長是否也參與不當對待部分，會要求教育局再次評估送認定委員會。