雙北製茶技術競賽今登場 新北茶農拚續寫全國冠軍榮耀

新北市、台北市2026年度製茶技術競賽於今晚正式展開，新北市副市長劉和然晚間前往文山農場探班選手，期勉茶農們發揮新北稱霸全國的職人精神，在即將到來的全國競賽中展現實力，為新北抱回最高榮耀。

新北市是北台灣最大茶產地，新北市包種茶更有「全台最香特色茶」美譽，為遴選全國製茶技術競賽代表，新北市農會主辦「新北市、台北市2026年度製茶技術競賽」，邀集雙北各茶區共48位精銳茶農同場競技，現場參賽者從23歲剛大學畢業的青農，到年居八旬的製茶前輩，其中不乏多位全國製茶得獎好手。選手們需要使用相同的茶菁與製茶環境，不眠不休在2天1夜內完成萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、撿梗等繁復工序，不僅考驗製茶師對溫濕度與茶菁狀態的精準掌控，更挑戰選手體能、耐力及臨場應變能力。

劉和然表示，新北茶農迄今取得全國製茶技術競賽13座冠軍，奪冠數量高居全國第一，職人技藝傳承下的新北好茶不僅品質優良，近年更連年斬獲日本「世界綠茶大賽」、法國「世界茶葉大賽」、比利時「頂級美味大獎」、英國「美食風味獎」等國際指標級最高榮譽。

劉和然指出，為推動茶產業創新發展，與國際消費市場接軌，今年首辦「2026國際精品茶葉大賞GTEA」，以星級標準建立台灣主導的茶葉評鑑，吸引海內外12國選手，共445點報名參賽，透過主動發起技術交流，提升台灣茶在國際間的話語權，也期許新北好茶持續在國內外舞臺發光發熱，並透過世代傳承、協助青農返鄉發展品牌及輔導農會技轉「速萃茶飲」加工技術，持續帶動新北茶產業永續發展。

新北市農會理事長林讚枝說，包種茶充滿蘭花與茉莉花清香，花香愈濃郁代表品質愈高，是茶中極品。面對夏日炎熱氣候，冷泡包種茶不僅消暑，更能完整呈現清新茶香，只需1克茶葉搭配100毫升水的比例，裝入常溫罐裝水搖晃後於冰箱靜置冷藏隔夜，即可享用沁涼冷泡茶。

有興趣民眾可至新北市農會「真情食品館」網路商城https://www.ubox.org.tw/選購新北優質茶品，活動詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書https://www.facebook.com/agr.ntpc/查詢。

選手們需使用相同的茶菁與製茶環境在2天1夜內完成繁復工序，考驗製茶師對溫濕度與茶菁狀態的精準掌控、體能、耐力及臨場應變能力。圖／新北市農業局提供