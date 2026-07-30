快訊

「抗爭將持續下去」！報復華府空襲 伊朗：摧毀美軍駐約旦3架F-35

台指期夜盤上半場摜破40K 多頭再狂拉千點衝高翻紅

雙北製茶技術競賽今登場 新北茶農拚續寫全國冠軍榮耀

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市副市長劉和然今晚前往文山農場探班選手，期勉茶農們發揮新北稱霸全國的職人精神，在即將到來的全國競賽中展現實力。圖／新北市農業局提供
新北市副市長劉和然今晚前往文山農場探班選手，期勉茶農們發揮新北稱霸全國的職人精神，在即將到來的全國競賽中展現實力。圖／新北市農業局提供

新北市、台北市2026年度製茶技術競賽於今晚正式展開，新北市副市長劉和然晚間前往文山農場探班選手，期勉茶農們發揮新北稱霸全國的職人精神，在即將到來的全國競賽中展現實力，為新北抱回最高榮耀。

新北市是北台灣最大茶產地，新北市包種茶更有「全台最香特色茶」美譽，為遴選全國製茶技術競賽代表，新北市農會主辦「新北市、台北市2026年度製茶技術競賽」，邀集雙北各茶區共48位精銳茶農同場競技，現場參賽者從23歲剛大學畢業的青農，到年居八旬的製茶前輩，其中不乏多位全國製茶得獎好手。選手們需要使用相同的茶菁與製茶環境，不眠不休在2天1夜內完成萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、撿梗等繁復工序，不僅考驗製茶師對溫濕度與茶菁狀態的精準掌控，更挑戰選手體能、耐力及臨場應變能力。

劉和然表示，新北茶農迄今取得全國製茶技術競賽13座冠軍，奪冠數量高居全國第一，職人技藝傳承下的新北好茶不僅品質優良，近年更連年斬獲日本「世界綠茶大賽」、法國「世界茶葉大賽」、比利時「頂級美味大獎」、英國「美食風味獎」等國際指標級最高榮譽。

劉和然指出，為推動茶產業創新發展，與國際消費市場接軌，今年首辦「2026國際精品茶葉大賞GTEA」，以星級標準建立台灣主導的茶葉評鑑，吸引海內外12國選手，共445點報名參賽，透過主動發起技術交流，提升台灣茶在國際間的話語權，也期許新北好茶持續在國內外舞臺發光發熱，並透過世代傳承、協助青農返鄉發展品牌及輔導農會技轉「速萃茶飲」加工技術，持續帶動新北茶產業永續發展。

新北市農會理事長林讚枝說，包種茶充滿蘭花與茉莉花清香，花香愈濃郁代表品質愈高，是茶中極品。面對夏日炎熱氣候，冷泡包種茶不僅消暑，更能完整呈現清新茶香，只需1克茶葉搭配100毫升水的比例，裝入常溫罐裝水搖晃後於冰箱靜置冷藏隔夜，即可享用沁涼冷泡茶。

有興趣民眾可至新北市農會「真情食品館」網路商城https://www.ubox.org.tw/選購新北優質茶品，活動詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書https://www.facebook.com/agr.ntpc/查詢。

選手們需使用相同的茶菁與製茶環境在2天1夜內完成繁復工序，考驗製茶師對溫濕度與茶菁狀態的精準掌控、體能、耐力及臨場應變能力。圖／新北市農業局提供
選手們需使用相同的茶菁與製茶環境在2天1夜內完成繁復工序，考驗製茶師對溫濕度與茶菁狀態的精準掌控、體能、耐力及臨場應變能力。圖／新北市農業局提供

坪林青年茶業發展協會理事長陳威憲（右一）、副理事長吳柏諺（左二）帶領副市長劉和然體驗包種茶「攪拌、浪菁」的關鍵製茶技術。圖／新北市農業局提供
坪林青年茶業發展協會理事長陳威憲（右一）、副理事長吳柏諺（左二）帶領副市長劉和然體驗包種茶「攪拌、浪菁」的關鍵製茶技術。圖／新北市農業局提供

雙北 茶葉

延伸閱讀

父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

全國原住民族文化與科學展覽會 竹縣勇奪國小、國中組雙料冠軍

台南火箭隊拚全國賽！家齊、成大闖決賽 黃偉哲勉奪佳績

2026 WRO機器人北區賽淡水亞東科大登場 118隊競逐世界賽門票

相關新聞

AI仿賴清德聲音延燒 民代追問侯友宜：犯罪能輕輕放下？

「萊爾校長」製作人韋淳祐參與製作反毒油影片「油不得你」，影片被指以AI技術合成總統賴清德聲音，刑事局檢測後確認聲音為AI生成，並報請台北地檢署指揮偵辦。民進黨新北市議員戴瑋姍今天在市議會質詢，追問新北市長侯友宜是否認為相關行為涉及犯罪，並質疑國民黨新北市長參選人李四川聲援韋淳祐，是在「包庇犯罪」。侯友宜表示，案件應有憑有據，若有證據就依程序處理，司法不應受到政治干預。

侯友宜最後施政報告 綠黨團總召讚：政治人物要像你這樣

新北市長侯友宜今天赴新北市議會最後一次施政報告，民進黨團總召陳永福大力肯定侯友宜，表示兩人雖然分屬不同政黨，但多年來都是就事論事、實事求是「政治人物要像你這樣」。侯友宜表示，自己跟議員一樣都是努力打拚為新北，不分黨派，會把市政做到任期最後一刻，至於未來「現在先做好，未來隨緣」。

雙北製茶技術競賽今登場 新北茶農拚續寫全國冠軍榮耀

新北市、台北市2026年度製茶技術競賽於今晚正式展開，新北市副市長劉和然晚間前往文山農場探班選手，期勉茶農們發揮新北稱霸全國的職人精神，在即將到來的全國競賽中展現實力，為新北抱回最高榮耀。

跨海送暖！日本熊本7.1強震釀災 台北大龍峒保安宮捐日幣3千萬

日本熊本縣28日發生芮氏規模7.1強震，導致多處災情發生，台北市大龍峒保安宮今宣布捐助日幣3千萬元，跨海送暖。

成功爭取擴大好孕專車服務量能 陳乃瑜籲侯友宜卸任前補齊三大缺口

新北市長侯友宜今天在市議會進行任內最後一次施政報告，新北市議員陳乃瑜特別針對好孕專車、疫苗補助、擴大學校導護志工補助等面向提出建言，並宣布成功爭取市府放寬好孕專車使用，預計明年初擴大服務量能。

三鶯線試營運時間8月擴大 卓冠廷：開學季要提早準備

新北市長侯友宜今天在議會施政報告指出，8月1日起將延長三鶯線試營運服務時間，擴大至上午8時至晚間10時，讓民眾有更充裕時間搭乘、熟悉三鶯線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。