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成功爭取擴大好孕專車服務量能 陳乃瑜籲侯友宜卸任前補齊三大缺口

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜今天在市長侯友宜任內最後一次施政報告，針對好孕專車、疫苗補助、擴大學校導護志工補助等提出建言，成功爭取好孕專車在明年初擴大服務量能。圖／陳乃瑜提供
新北市議員陳乃瑜今天在市長侯友宜任內最後一次施政報告，針對好孕專車、疫苗補助、擴大學校導護志工補助等提出建言，成功爭取好孕專車在明年初擴大服務量能。圖／陳乃瑜提供

新北市長侯友宜今天在市議會進行任內最後一次施政報告，新北市議員陳乃瑜特別針對好孕專車疫苗補助、擴大學校導護志工補助等面向提出建言，並宣布成功爭取市府放寬好孕專車使用，預計明年初擴大服務量能。

回顧這幾年在議會的堅守與爭取，陳乃瑜感謝侯市府團隊回應民眾聲音，讓生育獎勵金兩度提升、推出凍卵補助、推動「生生喝鮮乳」與免費營養午餐照顧學童健康，以及擴大敬老愛心卡的使用範圍等多項攸關民生的重要政策得以落實。

身為媽媽議員，陳乃瑜特別感謝市府放寬好孕專車申請條件及使用範圍，包括有身孕的議會同事黃淑君議員也受惠，但目前僅有3家合作車隊，服務量能仍待提升。她建議擴充合作車隊，給予新手媽媽更充裕的照顧支持，市府也承諾明年上半年將推出新叫車平台。

針對嬰幼兒相關的疫苗補助，陳乃瑜說，「侯市長曾說有錢就做，隨著總籌分配款增加，現在已經有錢了！什麼時候補助才能到位？」再加上中央推動輪狀病毒疫苗納入公費疫苗，陳乃瑜希望市府能補足包含腸病毒在內的疫苗補助。陳乃瑜自己也是學校的導護志工，針對學校教育志工的福利，也希望市府也能比照鄰里志工，提高福利。

陳乃瑜最後強調，「期盼侯市長把握最後任期，在卸任前能帶領團隊將不足之處修正到位。」為市民，也為下一任市府留下更完整、更安心的制度。

好孕專車 疫苗 侯友宜 陳乃瑜

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