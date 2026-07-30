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遭點毒防會議僅出席1次 侯友宜：43次治安會報僅請假3次

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北市毒防會議多由副市長主持，治安會報也會定期檢討毒品相關事項。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，新北市毒防會議多由副市長主持，治安會報也會定期檢討毒品相關事項。記者張策／攝影

新北市議會今進行市長施政報告及質詢，新北市議員張嘉玲指出，新北市長侯友宜任內僅親自出席1次毒品危害防制相關會議，雖較台北市長蔣萬安未出席來得多，但會議次數及首長參與情形仍有加強空間。侯友宜表示，新北市毒品防制會議多由副市長主持，而新北不只透過毒防會議處理，治安會報也會定期檢討毒品相關事項。市府補充，侯友宜上任後共召開43次治安會報，僅請假3次。

張嘉玲質詢時出示雙北市長出席毒防會議資料，指出蔣萬安未曾出席，侯友宜則曾出席1次。她笑稱侯友宜在這項數據「贏了蔣萬安」，但也強調，會議次數雖然不代表全部，仍是觀察政府重視程度的指標。

張嘉玲表示，新北市既然設有毒品危害防制相關會議，就應持續強化會議運作及首長督導，不能只以其他會議已討論毒品議題作為回應。

侯友宜表示，新北市毒品危害防制會議多由副市長主持，市府另會在治安會報中檢討毒品相關工作，原則上每兩周就會針對毒品查緝、防制及案件情形進行討論。

新北市衛生局長陳潤秋說明，毒品危害防制相關會議屬委員諮詢性質，治安會報則另有毒品議題的查緝及防制工作，兩者功能有所不同。

市府補充，侯友宜上任後，新北市共召開43次治安會報，侯友宜僅請假3次，其餘均有出席；治安會報中也持續討論毒品防制相關事項。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

侯友宜 會議

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