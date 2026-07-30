盛昌段社宅施工挨批噪音粉塵 民代籲降低假日施工頻率

新北市議員張維倩質詢，中和盛昌段社會住宅及停車場新建工程鄰近住宅及校園，居民擔心未來長達5年的施工期間，持續受到噪音、粉塵及工程車進出影響，提出加裝隔音窗、降低假日施工頻率等訴求。市長侯友宜表示，已要求施工團隊及城鄉局注意相關問題，並將持續督促改善，校園安全也一定要顧好。

張維倩表示，侯友宜日前出席中和盛昌段社會住宅及停車場新建工程活動，現場相當熱鬧，但鄰近住戶也持續關注工程進度及後續影響。

她指出，市府今年6月曾舉辦施工說明會及居民座談會，現場居民提出許多意見。過去基地整地期間，周邊住戶就已受到噪音及粉塵影響，挖土作業揚起的粉塵隨風飄入家中，居民必須不斷清理地板。

張維倩說，部分長輩長時間待在家中，持續受到施工噪音干擾，生活相當痛苦。居民也已提出陳情書，並附上親筆簽名，希望市府正視相關問題。

她表示，根據施工說明會內容，工程不分平日、假日都可能施工，平日施工雖可理解，但許多居民只有周六、周日能休息，若假日仍持續進行高噪音工程，恐讓周邊住戶無法獲得完整休息。

張維倩要求市府評估，假日施工期間是否能改採低噪音工法，或降低施工頻率，減少對居民生活的影響。

侯友宜回應，他了解當地居民面臨的情況，已與施工團隊溝通，也要求城鄉局注意粉塵及噪音問題，後續會再督促相關單位處理。

張維倩進一步表示，居民也提出加裝隔音窗的建議，盼市府研議是否有機會協助。她指出，工程預計施工5年，若噪音及粉塵問題長期存在，居民恐難以承受。

她也提醒，工程期間將有大量大型車輛進出，但基地附近有錦和國小及錦和高中，每天上午8時前，工程車極可能與學生上學人潮重疊，增加交通安全風險。

侯友宜表示，市府應做好相關交通安全措施，校園安全最重要，將要求相關單位妥善處理。