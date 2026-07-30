快訊

校安通報逾百次無效！惡霸生毆打同學、破壞公物 老師阻止還挨告

泰山出售「金雞母」全家股權爆內線交易 約談11被告、4證人

聽新聞
0:00 / 0:00

文高重劃延至年底公告 侯友宜：第二運動中心期程不變

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）表示，新莊文高一、二市地重劃案因都市計畫進度延後，預計年底公告重劃計畫書；新莊第二國民運動中心仍以2030年完成為目標。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）表示，新莊文高一、二市地重劃案因都市計畫進度延後，預計年底公告重劃計畫書；新莊第二國民運動中心仍以2030年完成為目標。記者張策／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員翁震州指出，新莊文高原預計今年初公告重劃計畫書，並於年中前受理自動搬遷，但目前時程已明顯延後，許多民眾早已搬離住家、關閉店面或移走車輛，持續承受租金及營業損失。他要求市府加快進度，並確認新莊第二國民運動中心仍能依原訂期程於2030年完成。

翁震州表示，民眾去年收到相關公文後，已陸續完成搬遷，有人已將房屋騰空，也有店家停止營業、車輛移走，但原訂的拆遷及重劃時程卻未如期進行。

他指出，原先規畫是在今年初公告重劃計畫書，並將自動搬遷期限訂在今年年中，如今年中已過，卻仍未進入後續拆遷程序，民眾除須額外負擔租金，原本經營餐飲或其他生意的店家，也面臨數月營業損失。

新北市長侯友宜表示，因都市計畫進度稍有延後，相關時程也因此順延，預計年底會公告重劃計畫書。

新北市地政局長汪禮國說明，因中央核定時程較慢，重劃計畫書仍須進行調整及修正，預計今年11月至12月間公告，公告後自動搬遷期間約為6個月。

汪禮國表示，對於已經提前完成搬遷的民眾，市府都有留下相關資料，未來認定自動搬遷資格時，將予以放寬處理，避免民眾權益受損。

翁震州質疑，依照新的進度推估，後續自動搬遷期限可能延至明年年中，與原先公文所載時程相比，等同延誤近一年。他要求市府設法追回進度，不能讓已經配合搬遷的民眾持續承擔損失。

翁震州也追問，文高一及文高二是否能在執行面分開處理。他指出，目前相關都市計畫綁在一起，若文高二市場遲遲找不到中繼地點，是否將造成文高一也無法拆遷。

汪禮國表示，目前重劃計畫書仍將文高一及文高二列在同一計畫內，至於執行階段能否分開處理，仍須進一步評估。

翁震州表示，文高一地區預計興建新莊第二國民運動中心，市府先前曾向民眾說明，目標在2030年完成，如今重劃時程延後，運動中心完工時間是否也會受到影響。

侯友宜回應，目前新莊第二國民運動中心的期程不會改變，市府仍以2030年完成為目標，並希望進一步加快相關進度。

翁震州要求市府在計畫及執行面上，應以2030年完工為目標通盤處理，避免重劃延宕進一步影響地方建設。

侯友宜

延伸閱讀

淡水信義線明年增10列車 侯友宜：組跨局處專案因應人潮

土城工業區周邊死亡車禍 民代轟柑城橋銜接案拖8年仍未解

屋齡45年板橋警分局將改建 侯友宜：警局停車場共構打造複合服務樞紐

中央117億工程引翡翠水淪備援 議員：樹三鶯是喝「洗腳水」

相關新聞

AI仿賴清德聲音延燒 民代追問侯友宜：犯罪能輕輕放下？

「萊爾校長」製作人韋淳祐參與製作反毒油影片「油不得你」，影片被指以AI技術合成總統賴清德聲音，刑事局檢測後確認聲音為AI生成，並報請台北地檢署指揮偵辦。民進黨新北市議員戴瑋姍今天在市議會質詢，追問新北市長侯友宜是否認為相關行為涉及犯罪，並質疑國民黨新北市長參選人李四川聲援韋淳祐，是在「包庇犯罪」。侯友宜表示，案件應有憑有據，若有證據就依程序處理，司法不應受到政治干預。

侯友宜最後施政報告 綠黨團總召讚：政治人物要像你這樣

新北市長侯友宜今天赴新北市議會最後一次施政報告，民進黨團總召陳永福大力肯定侯友宜，表示兩人雖然分屬不同政黨，但多年來都是就事論事、實事求是「政治人物要像你這樣」。侯友宜表示，自己跟議員一樣都是努力打拚為新北，不分黨派，會把市政做到任期最後一刻，至於未來「現在先做好，未來隨緣」。

淡水信義線明年增10列車 侯友宜：組跨局處專案因應人潮

台北捷運淡水信義線預計明年5月投入新列車營運，新北市議員陳偉杰今在新北市議會質詢指出，新列車上線後，每小時運能預計可增加1.2萬人次，市府應提前規畫淡水、紅樹林及竹圍等捷運站周邊接駁與共享運具配置。新北市長侯友宜表示，增車可望有效疏解淡水線人潮，市府將成立跨局處聯合專案小組，因應新增列車帶來的乘客人潮。

遭點毒防會議僅出席1次 侯友宜：43次治安會報僅請假3次

新北市議會今進行市長施政報告及質詢，新北市議員張嘉玲指出，新北市長侯友宜任內僅親自出席1次毒品危害防制相關會議，雖較台北市長蔣萬安未出席來得多，但會議次數及首長參與情形仍有加強空間。侯友宜表示，新北市毒品防制會議多由副市長主持，而新北不只透過毒防會議處理，治安會報也會定期檢討毒品相關事項。市府補充，侯友宜上任後共召開43次治安會報，僅請假3次。

盛昌段社宅施工挨批噪音粉塵 民代籲降低假日施工頻率

新北市議員張維倩質詢，中和盛昌段社會住宅及停車場新建工程鄰近住宅及校園，居民擔心未來長達5年的施工期間，持續受到噪音、粉塵及工程車進出影響，提出加裝隔音窗、降低假日施工頻率等訴求。市長侯友宜表示，已要求施工團隊及城鄉局注意相關問題，並將持續督促改善，校園安全也一定要顧好。

文高重劃延至年底公告 侯友宜：第二運動中心期程不變

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員翁震州指出，新莊文高原預計今年初公告重劃計畫書，並於年中前受理自動搬遷，但目前時程已明顯延後，許多民眾早已搬離住家、關閉店面或移走車輛，持續承受租金及營業損失。他要求市府加快進度，並確認新莊第二國民運動中心仍能依原訂期程於2030年完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。