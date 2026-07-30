文高重劃延至年底公告 侯友宜：第二運動中心期程不變

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員翁震州指出，新莊文高原預計今年初公告重劃計畫書，並於年中前受理自動搬遷，但目前時程已明顯延後，許多民眾早已搬離住家、關閉店面或移走車輛，持續承受租金及營業損失。他要求市府加快進度，並確認新莊第二國民運動中心仍能依原訂期程於2030年完成。

翁震州表示，民眾去年收到相關公文後，已陸續完成搬遷，有人已將房屋騰空，也有店家停止營業、車輛移走，但原訂的拆遷及重劃時程卻未如期進行。

他指出，原先規畫是在今年初公告重劃計畫書，並將自動搬遷期限訂在今年年中，如今年中已過，卻仍未進入後續拆遷程序，民眾除須額外負擔租金，原本經營餐飲或其他生意的店家，也面臨數月營業損失。

新北市長侯友宜表示，因都市計畫進度稍有延後，相關時程也因此順延，預計年底會公告重劃計畫書。

新北市地政局長汪禮國說明，因中央核定時程較慢，重劃計畫書仍須進行調整及修正，預計今年11月至12月間公告，公告後自動搬遷期間約為6個月。

汪禮國表示，對於已經提前完成搬遷的民眾，市府都有留下相關資料，未來認定自動搬遷資格時，將予以放寬處理，避免民眾權益受損。

翁震州質疑，依照新的進度推估，後續自動搬遷期限可能延至明年年中，與原先公文所載時程相比，等同延誤近一年。他要求市府設法追回進度，不能讓已經配合搬遷的民眾持續承擔損失。

翁震州也追問，文高一及文高二是否能在執行面分開處理。他指出，目前相關都市計畫綁在一起，若文高二市場遲遲找不到中繼地點，是否將造成文高一也無法拆遷。

汪禮國表示，目前重劃計畫書仍將文高一及文高二列在同一計畫內，至於執行階段能否分開處理，仍須進一步評估。

翁震州表示，文高一地區預計興建新莊第二國民運動中心，市府先前曾向民眾說明，目標在2030年完成，如今重劃時程延後，運動中心完工時間是否也會受到影響。

侯友宜回應，目前新莊第二國民運動中心的期程不會改變，市府仍以2030年完成為目標，並希望進一步加快相關進度。

翁震州要求市府在計畫及執行面上，應以2030年完工為目標通盤處理，避免重劃延宕進一步影響地方建設。