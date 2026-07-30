AI仿賴清德聲音延燒 民代追問侯友宜：犯罪能輕輕放下？

「萊爾校長」製作人韋淳祐參與製作反毒油影片「油不得你」，影片被指以AI技術合成總統賴清德聲音，刑事局檢測後確認聲音為AI生成，並報請台北地檢署指揮偵辦。民進黨新北市議員戴瑋姍今天在市議會質詢，追問新北市長侯友宜是否認為相關行為涉及犯罪，並質疑國民黨新北市長參選人李四川聲援韋淳祐，是在「包庇犯罪」。侯友宜表示，案件應有憑有據，若有證據就依程序處理，司法不應受到政治干預。

「油不得你」影片以中聯油品苯駢芘超標事件為題材，配音被質疑仿造賴清德聲音。刑事局表示，接獲民眾檢舉後進行查證，並完成檢測，確認影片使用AI生成聲音，北檢已依偽造準私文書等罪嫌分他字案調查，目前仍在初步調查階段，尚未有任何人被列為被告。

戴瑋姍質詢表示，隨著科技發展，利用AI偽造他人聲音的案例愈來愈多，未經授權使用他人肖像或聲紋製作影片，可能涉及偽造文書、妨害名譽、詐欺及侵害人格權等問題。她詢問侯友宜，韋淳祐使用總統聲音製作影片，是否屬於犯罪行為。

侯友宜回應，案件應該有本有據，最重要的是不要受到政治干預；他並未深入了解案件證據，若有證據，就應依照相關程序處理，所有案件都應回歸司法獨立。

戴瑋姍表示，法院過去已有未經授權使用他人肖像、聲音製作影片的相關判決，侯友宜曾任警政署長，應清楚相關犯罪型態。她也指出，韋淳祐目前被外界視為李四川團隊成員，質疑李四川日前公開聲援韋淳祐，面對疑似違法行為卻選擇「輕輕放下」。

戴瑋姍追問侯友宜，面對犯罪是否可以「輕輕放下」，以及是否認為李四川是在包庇。侯友宜表示，所有案件都要依照證據及程序處理，一切應回歸司法，不要受到任何干擾，也不能干預偵查。

戴瑋姍再問，一名沒有法治觀念的人是否適合擔任未來的新北市長。侯友宜回應，相信每個人都有法治觀念，民眾也有智慧判斷；面對犯罪，依法該怎麼辦就怎麼辦。

戴瑋姍也指出，AI仿聲技術可能讓任何人成為受害者，未來新北市境內也可能出現更多類似案件，並詢問新北市目前接獲多少聲紋偽造相關報案。

侯友宜表示，相關報案數量由警察局統計，若有被害人提出告訴，警方都會依法受理，並進行聲紋及語音鑑定。