快訊

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝光

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

AI仿賴清德聲音延燒 民代追問侯友宜：犯罪能輕輕放下？

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍（右）今在議會追問新北市長侯友宜是否認為國民黨新北市長參選人是在「包庇犯罪」。記者張策／攝影
新北市議員戴瑋姍（右）今在議會追問新北市長侯友宜是否認為國民黨新北市長參選人是在「包庇犯罪」。記者張策／攝影

「萊爾校長」製作人韋淳祐參與製作反毒油影片「油不得你」，影片被指以AI技術合成總統賴清德聲音，刑事局檢測後確認聲音為AI生成，並報請台北地檢署指揮偵辦。民進黨新北市議員戴瑋姍今天在市議會質詢，追問新北市長侯友宜是否認為相關行為涉及犯罪，並質疑國民黨新北市長參選人李四川聲援韋淳祐，是在「包庇犯罪」。侯友宜表示，案件應有憑有據，若有證據就依程序處理，司法不應受到政治干預。

「油不得你」影片以中聯油品苯駢芘超標事件為題材，配音被質疑仿造賴清德聲音。刑事局表示，接獲民眾檢舉後進行查證，並完成檢測，確認影片使用AI生成聲音，北檢已依偽造準私文書等罪嫌分他字案調查，目前仍在初步調查階段，尚未有任何人被列為被告。

戴瑋姍質詢表示，隨著科技發展，利用AI偽造他人聲音的案例愈來愈多，未經授權使用他人肖像或聲紋製作影片，可能涉及偽造文書、妨害名譽、詐欺及侵害人格權等問題。她詢問侯友宜，韋淳祐使用總統聲音製作影片，是否屬於犯罪行為。

侯友宜回應，案件應該有本有據，最重要的是不要受到政治干預；他並未深入了解案件證據，若有證據，就應依照相關程序處理，所有案件都應回歸司法獨立。

戴瑋姍表示，法院過去已有未經授權使用他人肖像、聲音製作影片的相關判決，侯友宜曾任警政署長，應清楚相關犯罪型態。她也指出，韋淳祐目前被外界視為李四川團隊成員，質疑李四川日前公開聲援韋淳祐，面對疑似違法行為卻選擇「輕輕放下」。

戴瑋姍追問侯友宜，面對犯罪是否可以「輕輕放下」，以及是否認為李四川是在包庇。侯友宜表示，所有案件都要依照證據及程序處理，一切應回歸司法，不要受到任何干擾，也不能干預偵查。

戴瑋姍再問，一名沒有法治觀念的人是否適合擔任未來的新北市長。侯友宜回應，相信每個人都有法治觀念，民眾也有智慧判斷；面對犯罪，依法該怎麼辦就怎麼辦。

戴瑋姍也指出，AI仿聲技術可能讓任何人成為受害者，未來新北市境內也可能出現更多類似案件，並詢問新北市目前接獲多少聲紋偽造相關報案。

侯友宜表示，相關報案數量由警察局統計，若有被害人提出告訴，警方都會依法受理，並進行聲紋及語音鑑定。

侯友宜 賴清德 韋淳祐

延伸閱讀

藍毒油影片案要偵辦 劉世芳：不能偽造聲音

韋淳祐遭「查水表」偽造文書偵辦 蔣萬安舉這2節目：屬言論自由範疇

藍聲援「油不得你」 學者批警察上門「連威權時代人治都不如」

被指委託AI深偽影片？蔣萬安嗆簡舒培：要求警察辦案不是指揮辦案

相關新聞

新北七旬老農守護亡妹遺愛4匹小馬　新北動保處訪視防疫護健康

北海岸1名老農夫已年過七旬，從未想過自己的人生下半場除了務農，還會與4匹小馬相伴，但因不忍離世胞妹的愛駒流離失所，毅然接下照顧重任租地打造安身家園，每月開銷數萬元，新北動保處特地訪視確保馬兒健康。

侯友宜最後施政報告 綠黨團總召讚：政治人物要像你這樣

新北市長侯友宜今天赴新北市議會最後一次施政報告，民進黨團總召陳永福大力肯定侯友宜，表示兩人雖然分屬不同政黨，但多年來都是就事論事、實事求是「政治人物要像你這樣」。侯友宜表示，自己跟議員一樣都是努力打拚為新北，不分黨派，會把市政做到任期最後一刻，至於未來「現在先做好，未來隨緣」。

文高重劃延至年底公告 侯友宜：第二運動中心期程不變

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員翁震州指出，新莊文高原預計今年初公告重劃計畫書，並於年中前受理自動搬遷，但目前時程已明顯延後，許多民眾早已搬離住家、關閉店面或移走車輛，持續承受租金及營業損失。他要求市府加快進度，並確認新莊第二國民運動中心仍能依原訂期程於2030年完成。

AI仿賴清德聲音延燒 民代追問侯友宜：犯罪能輕輕放下？

「萊爾校長」製作人韋淳祐參與製作反毒油影片「油不得你」，影片被指以AI技術合成總統賴清德聲音，刑事局檢測後確認聲音為AI生成，並報請台北地檢署指揮偵辦。民進黨新北市議員戴瑋姍今天在市議會質詢，追問新北市長侯友宜是否認為相關行為涉及犯罪，並質疑國民黨新北市長參選人李四川聲援韋淳祐，是在「包庇犯罪」。侯友宜表示，案件應有憑有據，若有證據就依程序處理，司法不應受到政治干預。

淡水信義線明年增10列車 侯友宜：組跨局處專案因應人潮

台北捷運淡水信義線預計明年5月投入新列車營運，新北市議員陳偉杰今在新北市議會質詢指出，新列車上線後，每小時運能預計可增加1.2萬人次，市府應提前規畫淡水、紅樹林及竹圍等捷運站周邊接駁與共享運具配置。新北市長侯友宜表示，增車可望有效疏解淡水線人潮，市府將成立跨局處聯合專案小組，因應新增列車帶來的乘客人潮。

土城工業區周邊死亡車禍 民代轟柑城橋銜接案拖8年仍未解

新北市議會今進行市長施政報告及質詢，新北市議員蘇泓欽指出，柑城橋銜接土城產業園區中山路一案已討論8年，卻因園區廠商協進會反對，至今仍無法開放。新北市副市長朱惕之表示，目前正等待廠商及園區最後確認，若同意先開放機車通行，市府將立即進場施作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。