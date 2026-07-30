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侯友宜最後施政報告 綠黨團總召讚：政治人物要像你這樣

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會施政報告。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會施政報告。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天赴新北市議會最後一次施政報告，民進黨團總召陳永福大力肯定侯友宜，表示兩人雖然分屬不同政黨，但多年來都是就事論事、實事求是「政治人物要像你這樣」。侯友宜表示，自己跟議員一樣都是努力打拚為新北，不分黨派，會把市政做到任期最後一刻，至於未來「現在先做好，未來隨緣」。

陳永福表示，雖然他和市長兩人政黨不同，但多年來在議會都是就事論事，他並以石碇消防分隊為例指出，過去當地消防人員辦公及居住環境不佳，甚至碰到下雨還會淹水，地方長期希望改善相關環境，當時的副市長侯友宜全力協助，改善消防弟兄工作環境。

陳永福也說，對比現在台北市長蔣萬安，弄了一個颱風整備假，現在卻要不斷圓謊，政治人物要像你這樣，肯定侯處理市政的態度。

侯友宜則回應，感謝陳永福長期對地方的付出，自己擔任市長就是努力為新北打拚，不分黨派，把新北做到最後一刻，任期還沒有結束前，就會持續把該做的事情做好。

陳永福關心侯友宜卸任後的下一步，侯友宜表示，「現在先做好，未來隨緣。」陳永福意有所指說，「雖然你不能決定，但別人會拉你一把」。

議員林秉宥則說，新北接下來面臨許多挑戰，加上財劃法調整、中央補助及統籌分配稅款仍存在不確定性，希望侯友宜在任期最後階段，能把明年預算編列工作完整做好，替下一任市府打下基礎。

侯友宜表示，不論最後中央給新北多少資源，市府該編列的預算仍會負責任處理，為籌編預算，市府已經開過20、30次相關會議，就是希望把下一年度預算編得清楚完整。

侯友宜強調，自己會很負責任交給下一棒，市府會依照新北實際需求做好預算規畫，該做的建設、該照顧的市民權益，都會在最後階段持續做好，讓下一任市府能夠順利接手。

侯友宜

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