淡水信義線明年增10列車 侯友宜：組跨局處專案因應人潮

台北捷運淡水信義線預計明年5月投入新列車營運，新北市議員陳偉杰今在新北市議會質詢指出，新列車上線後，每小時運能預計可增加1.2萬人次，市府應提前規畫淡水、紅樹林及竹圍等捷運站周邊接駁與共享運具配置。新北市長侯友宜表示，增車可望有效疏解淡水線人潮，市府將成立跨局處聯合專案小組，因應新增列車帶來的乘客人潮。

陳偉杰表示，侯友宜日前提出新北捷運建設未來可由「三環六線」持續朝「四環八線」邁進，過去市府也持續爭取淡海輕軌藍海線二期及八里輕軌，希望改善淡水河岸地區交通問題。

陳偉杰指出，台北捷運新採購列車預計明年5月投入淡水信義線營運，每小時可增加1.2萬人次運能。淡水通勤族在尖峰時段搭車，經常如同「擠沙丁魚」，新列車投入後，是否能具體改善通勤情形，是地方居民關注的重點。

侯友宜表示，台北捷運公司已採購10列列車，預計明年5月開始上線，目前也已陸續投入淡水信義線使用。新列車全數投入後，每小時可增加1.2萬人次運能，原有運能約為1.8萬人次，相當於增加約三分之二，可望有效疏解淡水線乘車人潮。

侯友宜說，淡海輕軌也必須同步配合，包括調整班距，以及檢討捷運站周邊相關配套設施。由於未來運量增加幅度不低，市府將提前進行調整。

陳偉杰指出，新列車採用一字型座椅，車門邊空間加寬20公分，走道空間及乘客動線也有所改善；但列車運能提升後，前端接駁若未同步跟上，仍可能影響乘客搭乘感受。

陳偉杰表示，市府應提前檢討淡水、紅樹林及竹圍等捷運站周邊設施，包括YouBike及共享運具站點配置，並因應人潮增加進行前期規畫，避免新車廂投入營運後，周邊接駁與前置作業卻未能銜接。

侯友宜表示，市府目前已要求交通及捷運相關單位密切合作，針對列車增班所帶來的外溢效果提前做好準備。他也認同應及早規畫，若等到明年再開始處理，可能就會來不及。

侯友宜說，未來只要是與淡水線增車有關的局處，市府都會組成聯合專案小組，共同因應新增列車所帶來的人潮。