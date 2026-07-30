土城工業區周邊死亡車禍 民代轟柑城橋銜接案拖8年仍未解

新北市議會今進行市長施政報告及質詢，新北市議員蘇泓欽指出，柑城橋銜接土城產業園區中山路一案已討論8年，卻因園區廠商協進會反對，至今仍無法開放。新北市副市長朱惕之表示，目前正等待廠商及園區最後確認，若同意先開放機車通行，市府將立即進場施作。

蘇泓欽表示，車輛目前從擺接堡路前往土城工業區，須繞行金安街、民權街，進入園區前還會經過機車專用道，相關交通問題他已反映多次。昨有貨車從金安街右轉時，與機車專用道上的機車發生碰撞，造成死亡事故，令他感到相當沉重。

蘇泓欽指出，當初推動柑城橋拓寬，就是希望直接銜接土城產業園區中山路，改善工業區周邊交通，但因園區廠商協進會反對，8年來始終無法打通。他向侯友宜表示，市長是地方父母官，若市府仍無法解決，一般市民也不知道還能向誰陳情。

侯友宜回應，市府已請朱惕之赴經濟部協調，並邀集園區、市府局處、廠商協進會及服務中心共同討論。會中提出優化大安圳兩側道路，並先行開放機車通行，後續將依各方確認的協議推動。

蘇泓欽追問，過去市府與廠商協進會已協調多次，最初曾同意汽車及機車通行，後來改口只能開放機車，最後又表示所有車輛都不能通行，甚至揚言市府若進場施工就要提告。

蘇泓欽質疑，園區土地由經濟部管轄，廠商協進會之所以能一再反對，是因為背後有經濟部作為後盾，「協進會說什麼，經濟部都照做」，導致市府無法進入園區施工。

朱惕之表示，因園區土地及管理機關均屬經濟部，過去溝通過程中，各方意見來來回回，因此他在上次定期會後與經濟部次長當面協調，要求中央就地方交通串聯問題負起溝通責任。

朱惕之說，雙方在經濟部開會後，7月14日又在土城產業園區開協調會，當天廠商代表及園區方面提出，希望先整理大安圳兩側既有道路，再配合柑城橋銜接中山路，先行開放機車通行。目前市府仍在等待對方最後確認，一旦確認可行，就會立即進場施作。

蘇泓欽則質疑，過去對方即使已表達同意，仍可能事後翻案，現階段所謂「等待確認」，代表相關方案仍未正式定案。

蘇泓欽最後表示，死亡婦人的兒子今早致電服務處，預計明天前往陳情。他說，一條人命的陳情對他而言相當沉重，並數度詢問侯友宜，若無法給家屬滿意答覆，是否能帶家屬直接向市長陳情。

侯友宜表示，每一條人命都值得重視，交通局也會針對當地交通提出解決方案，不論是當事人或交通問題，市府都會共同處理。他強調，最重要的是回到問題本身，把問題解決。