中央117億工程引翡翠水淪備援 議員：樹三鶯是喝「洗腳水」

新北市長侯友宜今天赴議會施政報告，新北市議員黃永昌指出，中央斥資117億元推動「板新地區供水改善計畫二期工程」，原宣稱可讓樹林、三峽、鶯歌地區民眾飲用翡翠水庫水源，但目前當地仍大量使用三峽河水，工程完工後未充分發揮效益，三峽河上游大豹溪有不少遊客戲水，以為喝翡翠水，結果喝的是遊客「洗腳水」。

黃永昌表示，中央投入117億元建置供水管線，並設置光復、浮洲等加壓站，目的就是將翡翠水源引入板新地區，但目前相關設施卻被當成備援水源使用，新北市府在台灣自來水公司有監察人席次，應積極替市民爭取穩定且優質的供水，而非管線蓋好後卻沒有充分使用。

黃永昌說，樹林、三峽、鶯歌約有15萬戶居民過去主要使用石門水庫等水源，如今供水多來自三峽河，但大豹溪等上游水域夏季是熱門遊憩地點，4、5月水質資料，部分數據顯示大腸桿菌數偏高，質疑原水水質不佳，也會增加後續淨水處理及用藥成本。

侯友宜說，當地供水採不同水源混合調度，相關水質都有依規定檢測，且供水調度屬中央權責。翡翠水庫上游南勢溪、北勢溪水源管理良好，至於三峽河水源保護問題，市府也會持續提醒中央重視。

新北市水利局長宋德仁說，目前三峽大埔抽水站水量足夠時，會優先使用當地水源，三峽河水經處理後水質沒有問題；若三峽河水量不足，才會增加翡翠水源供應，整體仍依台灣自來水公司供水系統進行調度。

黃永昌不滿表示，既然政府當初花費大筆經費興建管線，就是希望讓樹林、三峽、鶯歌居民能使用翡翠水，要求市府透過台水公司監察人等管道，向中央爭取提高翡翠水源供應比例，不能讓百億元工程完成後僅作為備援。