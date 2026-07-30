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最後一次施政報告 侯友宜：把握最後時光把事做好、交棒

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，剩下最後147天任期，他會把握每一天。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，剩下最後147天任期，他會把握每一天。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天下午赴議會舉行任內最後一次施政報告表示，將持續推動安居樂業四大面向政策，並持續建構四環八線捷運路網，並推動第四都心成形，翻轉新北城鄉風貌。他也感性表示，剩下最後147天任期，他會把握每一天，「未完成的事情會做到位，沒有做好的也會做到位」，再把棒子好好交給下一棒，也期盼下一棒能做得更好。

「每一次議會開議，我都懷著一顆非常感恩的心」侯友宜施政報告先感謝議會與市府團隊、市民齊心努力，並在報告中盤點8年來「哪些地方可以做到更好、哪些有展現成果」。

侯友宜指出，新北市會繼續從安居樂業四大面向著手，串聯四通八達的軌道建設、架構交通樞紐，並持續翻轉城鄉風貌、招商引資，每一滴汗水，都是為建構溫暖宜居的家園。

侯友宜指出，新北捷運路網已從三環六線升級為四環八線，他在任內已實現108公里捷運路網，目前有7條路線施工、7條路線規畫，未來境內整體規畫將達189公里、182站，平均每10萬名市民可享有4.5座捷運站。

侯友宜也提到，目前免費試營運中的三鶯線，8月1日起將延長服務時間，營運時段擴大至上午8時至晚間10時，讓民眾有更充裕時間搭乘、熟悉三鶯線。

侯友宜說，隨著交通路網逐步成形，新北下一階段城市發展也將鎖定「第四都心」，市府規畫以新北大巨蛋為核心，透過周邊整體開發及交通建設，串聯既有主要幹道、高快速道路與捷運系統，進一步帶動產業、商業及休閒娛樂機能進駐。

侯友宜說，大巨蛋不只是運動場館，未來將融合運動、觀光及商業機能，並串聯大漢溪兩岸，結合三峽麥仔園、樹林大柑園地區整體發展，「讓這座城市因為運動變得更美好」。

侯友宜說，透過四大都心進一步驅動六大產業發展，希望各區域都能發揮最大影響力，帶動新北產業與城市持續轉型，「希望一棒接一棒」，讓新北持續邁向永續發展，也讓市民更加安居樂業。

侯友宜最後也說，非常感謝新北市民，以及議員8年來的支持、鼓勵、指導與鞭策，自己從事公職近50年，一路與議員、市民並肩作戰，剩下最後147天任期，他會把握最後的時光，「未完成的事情會做到位，沒有做好的也會做到位」，再把棒子交給下一棒，也期盼下一棒能做得更好。

侯友宜 捷運

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