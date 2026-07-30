台北文化獎邁入第30屆 簡靜惠、劉振祥10月受獎

台北文化獎今年邁入第30屆，文化局今表示，從130多件推薦案中，經過各領域專家學者審慎評選，選出符合「落實文化深入生活、傳統開出現代、本土面向國際，對台北市文化形塑有特殊貢獻者」精神的簡靜惠及劉振祥，一位懷抱遠見開拓文化新局，一位透過影像典藏時代記憶，展現台北文化在傳承中持續創新、面向未來的生生不息。

文化局介紹， 簡靜惠長年致力文化公益事業，以教育專業與對閱讀文化的熱愛，結合家族企業的力量，在1971年創立洪建全基金會，更在藝術與知識匱乏的年代，創辦「書評書目」雜誌開啟台灣文學評論的先聲，並首創「視聽圖書館」，建置完善軟硬體成為音樂知識傳播先鋒

簡靜惠也自1990年代起推動「敏隆講堂」是跨世代青年學子的啟蒙之地，也是台北藝文人士匯聚交流的文化地標。2025年簡靜惠於個人著作「面對老，我有備而來」中倡議優雅老化與高齡生活美學，將文化關懷延伸至長青世代。

另一位則是數十年來始終以鏡頭凝視台灣的劉振祥，文化局介紹，他持續記錄電影創作、表演藝術、城市生活與時代變遷，留下跨世代的重要影像。劉振祥於1980年代投入新聞攝影，正值解嚴前後的民主轉型期，穿梭台北街頭，以紀實影像見證社會變遷，留下民主化歷程的關鍵視覺紀錄。

同時，劉振祥深耕影視與劇場攝影，從侯孝賢「戀戀風塵」、楊德昌「恐怖分子」、到鍾孟宏「停車」及黃信堯「大佛普拉斯」等導演作品，以劇照見證臺灣電影不同時期的精彩創作。創作橫跨新聞、電影、劇場與當代藝術，以細膩沉靜的鏡頭語言，忠實記錄創作者幕後的投入，刻劃了台北這座城市的文化軌跡。

文化局表示，將於今年10月下旬舉辦頒獎典禮，公開表揚兩位得獎者多年來對文化藝術的卓越貢獻，並頒贈全新設計的文化獎座及獎金100萬元，也將邀請台北文化獎歷屆得主齊聚一堂共享晚宴，串聯不同世代、領域文化工作者交流互動，共同見證臺北文化三十年的累積與傳承。