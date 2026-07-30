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齊柏林飛閱台灣攝影獎徵件倒數！評審沈昭良、陳郁文提醒創作關鍵

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件進入最終倒數，優秀得獎作品除獲得豐厚獎勵外，更有機會入選「iTaiwan8」空中影像資料庫並於全台巡迴展出。圖／看見・齊柏林基金會提供　
「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件進入最終倒數，優秀得獎作品除獲得豐厚獎勵外，更有機會入選「iTaiwan8」空中影像資料庫並於全台巡迴展出。圖／看見・齊柏林基金會提供　

由「看見・齊柏林基金會」與「慈濟慈善事業基金會」連續3年舉辦的年度空拍盛事「齊柏林飛閱台灣攝影獎」，今年徵件進入最終倒數！主辦單位呼籲全台空拍愛好者與專業創作者把握最後機會，8月11日前完成線上投稿，透過空拍紀實影像，關注環境地景的社會變遷。

為深化創作者對土地紀實攝影的了解，主辦單位日前分別於台北、台中舉辦巡迴講座。本屆評審之一的國家地理雜誌攝影師陳郁文，在台中場講座中以自身澎湖島嶼作品開場，並分享與齊柏林導演的相識回憶。

他現場拆解徵件中的「影像故事類」拍攝架構，明確指出作品必須「言之有物」且起承轉合明確。因此拍攝前應深入調查在地文化脈絡，善用背景元素傳遞訊息。「背景對了就有80分，行動力更是關鍵。」

陳郁文也特別提到齊導曾在他的澎湖作品下，留言關注海岸線消波塊變化的往事，提醒大家空拍除了畫面震撼，更需呈現在地人文故事，拉近照片與居民、環境的距離。

擔任評審的知名攝影師沈昭良也在台北講座中強調，優質空拍不應只有美感，更需具備敘事張力與社會責任。人會老去，但照片會留下來，他建議創作者可透過「定點長期觀測」呈現土地變遷與韌性。

「齊柏林飛閱台灣攝影獎」區分「自然映像」、「人文紀實」及「影像故事」三大類別。回顧前2屆得獎作品，皆展現了「引發關注與共鳴」的影像力量。自然映像類如 2025 年金獎「玉山群峰」（吳奕欣）與2024年金獎「月世界之美」，2名得獎者分別克服氣候與時間的考驗，記錄玉山雪景與月世界日出瞬間。人文紀實類如2024年金獎「手工捕魚苗」（邱福興）呈現花東出海口原住民寒夜討海的堅韌生命力；2025年金獎「山上的家」（余志偉）則揭露都市開發向山林擴張的土地壓力。

優秀得獎作品除獲得豐厚獎勵外，更有機會入選「iTaiwan8」空中影像資料庫並於全台巡迴展出。看見．齊柏林基金會也提醒參與者，投稿時附上詳細作品說明，能讓評審更深度理解影像背後的意涵，歡迎各界創作者翻開硬碟中的精彩影像，於8月11日前踴躍投件，為台灣按下快門，留下代代相傳的土地故事！詳情請至「齊柏林飛閱台灣攝影獎」官網（https://aerialaward.chipolin.org/ ）查詢。

齊柏林 創作 慈濟

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