聽新聞
0:00 / 0:00
捷運三鶯線8月試營運時間拉長…早上8時至晚上10時
捷運三鶯線免費試營運一個月總運量已突破80萬人次，新北市長侯友宜今天在議會施政報告指出，為進一步提升便利性，8月1日起將延長服務時間，從原來的上午10時到晚上10時，營運時段擴大從上午8時至晚間10時，讓民眾有更充裕時間搭乘、熟悉三鶯線。
侯友宜指出，新北捷運路網已從「三環六線」持續升級為「四環八線」，任內實現108公里捷運路網，目前有7條路線施工、7條路線規畫，市境內整體規畫達189公里、182站，平均每10萬名市民可享有4.5座捷運站。
除已通車路線外，也持續推動汐東線、土城樹林線、南北環段等建設，盼透過軌道路網串聯各行政區，縮短城鄉交通差距，市府也同步改善聯外道路及轉乘節點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。