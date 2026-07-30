捷運三鶯線8月試營運時間拉長…早上8時至晚上10時

捷運三鶯線免費試營運一個月總運量已突破80萬人次，新北市長侯友宜今天在議會施政報告指出，為進一步提升便利性，8月1日起將延長服務時間，從原來的上午10時到晚上10時，營運時段擴大從上午8時至晚間10時，讓民眾有更充裕時間搭乘、熟悉三鶯線。

侯友宜指出，新北捷運路網已從「三環六線」持續升級為「四環八線」，任內實現108公里捷運路網，目前有7條路線施工、7條路線規畫，市境內整體規畫達189公里、182站，平均每10萬名市民可享有4.5座捷運站。

除已通車路線外，也持續推動汐東線、土城樹林線、南北環段等建設，盼透過軌道路網串聯各行政區，縮短城鄉交通差距，市府也同步改善聯外道路及轉乘節點。