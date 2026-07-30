新北坪林4里簡易自來水工程完工 改善133戶枯水期用水

新北市水利局補助坪林區公所約1500萬元，辦理簡易自來水改善及鑿井工程，目前漁光、上德、粗窟及石(石曹)里等4里工程已全數完工並投入使用，透過鑿井、改善水源頭、鋪設水管及增設水塔，提升高地地區供水穩定度，約133戶居民受惠。

水利局表示，坪林地勢起伏大、人口分散，自來水管線鋪設不易，多數居民長期仰賴山泉水，但受極端氣候影響，山區水源在夏季常有乾涸情形，造成高地居民生活不便。

此次工程在4里完成4處鑿井，取得較穩定的地下水源，另改善2處水源頭、鋪設總長7351公尺水管，並增設12座、每座容量5噸的水塔，同時改善既有儲水設備，強化當地簡易自來水系統。

粗窟里長李志忠表示，感謝市府編列經費辦理鑿井工程，增加當地用水儲備，因應降雨不足造成的缺水情形，讓居民生活供水更穩定。

水利局長宋德仁表示，市府將持續關注偏遠地區用水需求，除補助公所修繕及維護簡易自來水系統，也會針對水源不穩定地區尋找替代水源及開發新井位，提升供水穩定性。

粗窟里透過鑿井工程取得穩定地下水源。圖／新北市水利局提供