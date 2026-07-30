新北柑城橋打通中山路卡8年 土城死亡車禍再掀論戰

新北市土城區擺接堡路昨發生砂石車與機車碰撞事故，造成59歲女騎士死亡，也讓延宕多年的柑城橋銜接土城產業園區中山路議題再度受到關注。新北市議員指出，柑城橋8年前拓寬時原本就規畫打通中山路，卻因土城工業區廠商協進會反對而遲未開放，導致車輛仍須繞行擺接堡路、金安街及福安街等道路；土城工業區廠商協進會則強調，並非反對開通，而是要求市府先改善園區交通、提出完整配套。

新北市議員蘇泓欽表示，目前車輛進出土城產業園區時，必須由擺接堡路轉入金安街、福安街等狹窄道路，大型車還得穿越機車專用道才能進出，增加車流交織風險。他認為，中山路即使開放後可能增加交通負荷，但整體而言仍比車輛繞行巷道安全、合理。

針對廠商協進會要求先完成配套再開放，蘇泓欽表示，這項理由已談了8年，市府雖曾提出大安圳加蓋等交通改善構想，但相關工程仍需時間，不能等到所有配套完成後才打通柑城橋，「否則不知道還要等多久」。他認為，應先開放道路，再同步推動交通改善。

蘇泓欽也表示，大型公共建設本來就不可能讓所有人都滿意，不能因少數人反對就停滯不前。他以捷運建設為例，施工期間沿線住戶一定會因橋墩設置、施工影響生活而反彈，但政府仍須從整體公共利益出發推動建設，再透過溝通、補償等方式降低衝擊，「如果一定要等到所有人都同意，天底下大概沒有大型建設推得動。」

他並將矛頭指向經濟部，指出土城產業園區及園區道路屬經濟部管轄，新北市府若要推動柑城橋銜接中山路，理應由經濟部出面協調，而不是將協調責任全推給地方政府及廠商協進會，再以協進會是否同意作為開放依據。他認為，公共政策不應由民間團體決定，否則只要地方有人反對，重大建設恐怕都難以推動。

土城工業區廠商協進會總幹事李德娟表示，協會並非反對開通，而是希望市府先提出交通配套。她指出，柑城橋端道路寬約17至20公尺，但中山路後段銜接亞洲路僅約6公尺寬，若將外部車流直接導入園區，恐加劇既有交通壅塞；加上園區內中工建案年底將完工、未來廠商進駐後車流勢必增加，因此希望市府先完成大安圳加蓋、園區後段交通疏解等措施，再討論開放通行。

土城工業區廠商協進會理事長張志忠表示，柑城橋是否銜接中山路的爭議，從前新北市長朱立倫任內就已存在。工業區內道路由廠商繳費交由經濟部產業園區管理局維護，中山路前段雖接近20公尺寬，但後段銜接亞洲路僅約6公尺，若開放外部車流進入，將影響沿線廠商每日貨櫃車進出及裝卸作業，因此對開放方案有所疑慮。

新北市經發局表示，市府已就柑城橋銜接土城產業園區中山路案，與園區管理中心、土城廠協會及經濟部進行多次協調。本月14日，經濟部次長於土城工業區服務中心召集市府相關局處、產業園區管理局、服務中心及廠協會代表共同協商，會中廠協會提出大安圳兩側道路優化，並同意先行開放機車通行等建議；市府將依會議共識進一步確認相關細節後推動後續作業。