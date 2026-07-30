畢業神曲「啟程」復刻 新北當大人演唱會8月15日登場

全台高校生暑假相約新北！新北市今天公布「2026當大人演唱會」夢幻卡司，包含三金歌王盧廣仲、金曲最佳樂團麋先生及宇宙人，8月15日在新北市民廣場接力開唱，另有人氣樂團怕胖團、公館青少年、創作新星呂允、畢業歌女神許維芳及東部壞男孩等指標音樂人輪番登台，並結合高校原創畢業歌30強、學生社團展演及制服PARTY，打造屬於年輕世代的夏日青春盛典。

今天活動記者會，首播不少青年學子心中的畢業神曲「啟程」十年復刻版MV，十年後重新集結青春面孔與校園場景拍攝，延續對未來的期待與勇氣，完整版影片也同步上架。8月15日活動當天，捷運板橋站將一日限定播放復刻版音樂，讓民眾一出站，就能循著熟悉旋律走進青春盛典。

新北市副市長劉和然今日與活動大使怕胖團PAPUN BAND、金鐘主持人派翠克及現場學生共同揭曉卡司。劉和然表示，這是新北市府為年輕朋友打造的青春舞台，希望讓學生的創作、熱情與才華被更多人看見。

劉和然說，「當大人高校祭」自今年4月啟動，從高校原創畢業歌徵選、網路票選到實體演唱會及社團展演，讓學生不只參與活動，更能成為舞台上的主角，唱出屬於自己的青春故事。

劉和說，8月15日演唱會當天，高校原創畢業歌前30強學校將登台演出，新北高中職學生也將帶來熱舞、音樂及多元社團成果發表。

屆時新北市民廣場將化身大型青春校園，設置校園風入口、創意窗景走廊及粉筆互動拍照區，並推出「當大人早餐店」、「當大人福利社」及全台最大校服PARTY，從白天的學生展演一路熱鬧到晚間演唱會，活動全程免費入場，也歡迎大家穿著制服一起來開趴。

安康高中熱舞社林芯彤、林羿瑄、林苡恩三位同學表示，為了這次的大舞台演出，大家密集排練、反覆調整動作，能與全台頂尖社團同場演出，就像實現夢想一樣，期待當天用最有活力的舞步帶動全場氣氛。

教育局表示，「2026當大人高校祭」結合音樂創作、社團展演及校園生活體驗，透過升級打造的系列活動與跨域創意平台，讓學生的才華、熱情與想像被看見，邀請全台高校生一起參與，在這個夏天綻放專屬自己的青春精彩。