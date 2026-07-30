新北七旬老農守護亡妹遺愛4匹小馬　新北動保處訪視防疫護健康

北海岸1名老農夫已年過七旬，從未想過自己的人生下半場除了務農，還會與4匹小馬相伴，但因不忍離世胞妹的愛駒流離失所，毅然接下照顧重任租地打造安身家園，每月開銷數萬元，新北動保處特地訪視確保馬兒健康。

石門區老農譚璜說，妹妹生前十分喜愛動物，陸續飼養了4匹小馬（PONY）視若家人照顧。但是她因病離世後家人無力照顧，曾考慮將小馬出售，卻擔心找不到合適飼主。

且小馬陪伴妹妹多年，是她留下最珍貴回憶，因此決定親自接手照顧，在石門租下一塊土地，讓牠們可以自在活動，完成妹妹生前最放心不下的心願。只是養馬並不容易，每天清晨5、6點便開始餵食、補充飲水、整理馬廄、清運排泄物。

還要定期修蹄、驅蟲、接受獸醫健康檢查。4匹小馬每月光是牧草、飼料、營養補充品及醫療照護費用，就需要3至4萬元，若生病或需特殊醫療支出更高。即使如此，他仍堅持親力親為，希望讓小馬平安健康地生活。

新北市動物保護防疫處近日前往訪視，安排防疫宣導、健康檢查及飼養管理輔導，確認現場環境整潔、馬匹健康狀況良好，且未涉及動物展演營利行為，符合動物保護相關規定。

動保處說，小馬雖然體型較小，飼養管理與一般馬匹相同，需要足夠的活動空間、均衡營養、乾淨飲水、定期修蹄及獸醫健康管理，同時應做好防疫措施，包括環境清潔、防蚊、防蟲及定期健康檢查，以降低疫病風險。

新北市目前共有15處馬匹飼養場所，動保處均持續辦理防疫訪視，協助飼養人建立正確管理觀念，守護馬匹健康。飼養任何動物都是一輩子的責任，民眾飼養前應充分評估自身時間、經濟能力及照護資源，並預先規畫未來若因年老、生病或其他因素無法繼續飼養時的接手安排，避免任意棄養。

依動保法規定，飼主應提供動物適當的生活環境、飲食及醫療照護，共同維護動物福利，打造友善動物城市，如任意棄養動物，最高可處15萬元罰鍰。

石門區老農夫譚璜接手飼養妹妹身後留下的4匹小馬，牠們在綠地悠閒打滾吃草。圖／新北動保處提供

石門區老農夫譚璜接手飼養妹妹身後留下的4匹小馬，飼養環境保持整潔。圖／新北動保處提供