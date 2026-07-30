方便管轄 新北評估八里改隸淡水分局

淡江大橋今年五月通車後，淡水、八里往來便利，觀光人潮讓交通問題增多。警局評估將八里區從蘆洲分局改劃為淡水分局管轄，統一治安及交通事權。地方要求先補足第一線警力，而非讓兩個分局互爭有限人力資源。

新北市警局表示，遇淡水河兩岸大型活動，安全維護及交通疏導勤務規畫，需要兩個分局溝通協調出一致作法。八里、淡水在議員屬同一選區，同屬士林地檢署轄管，八里是否改隸淡水分局尚在評估，溝通取得共識才會推進。另因應淡海新市鎮人口成長、淡江大橋通車需求，今年初優先撥補警力十人，八里區若劃由淡水分局管轄，也將增補警力。

市議員鄭宇恩認為，若八里區要調為淡水警分局管轄，應優先補足基層警力，淡水分局若有遷移規畫，也應兼顧新市鎮及舊市區需求。市議員陳偉杰表示，近年淡海新市鎮發展帶來的治安與交通需求，讓基層警負荷加重，市府與警局須承諾人先補齊、資源同步增加，正視人力困境。

市議員陳家琪說，八里與淡水之間隔著淡水河，八里居民擔心治安交通主管機關若從蘆洲分局改到淡水分局，警力資源會不會過度集中在淡水？當務之急是補足八里地區警力。

另，市長侯友宜昨至板橋國小參加治安研習觀摩，宣布將改建四十五年屋齡的板橋警分局，現有結構老舊，格局不符合現代警政需求，將整合一旁民權立體停車場，採警政與停車場共構模式，警分局升級為複合式的公共服務樞紐，給警察新廳舍，也解決鄰近停車空間不足問題。搭配警察局進駐二辦時程，板橋分局舊建物今年底啟動拆除，施工期間暫搬至捷運府中站旁的警察局辦公。