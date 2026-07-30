北市大安區信維整宅都更 公告招商 八月十一日辦說明會

北市大安區蛋黃的「大安籠屋」信維整宅公辦都市更新案延宕多年，昨上網公告招商，八月十一日在北市住宅及都市更新中心舉辦招商說明會，預期將帶動民間投資逾八十億元，創造不動產價值約一八八億元，打造大安區嶄新地標。

信維整宅坐落在信義路與大安路口，基地面積為三三九一平方公尺的完整街廓，基地緊鄰捷運大安站，坐擁文湖線及淡水信義線雙捷運，鄰近建安國小、大安國中、師大附中及大安高工，文教資源豐富；周邊一公里內涵蓋世貿信義商圈、忠孝復興商圈及大安森林公園，商業及生活機能完整。

更新處表示，信維整宅的屋齡逾五十年，更新前戶數共四百九十戶，市府團隊二○二○年起進場協助、二○二三年設置駐地工作站與住戶深入溝通整合，如今所有權人已凝聚高度意願，二○二五年七月底起在一一五天內模擬選配繳交比率超過九成達成公辦都更意願門檻，並由台北住都中心擔任實施者。

更新處說，該案將以爭取基準容積百分之一百獎勵為目標，包含北市整建住宅專案計畫容積獎勵，預計更新後興建地上二十四層、地下六層住商混合大樓，總樓地板面積超過一萬四千八百坪，並規畫設置區民活動中心、現代化超市及托嬰中心，為社區周邊打造安全友善的全齡生活空間。