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人行道最窄只有50公分 汐止區福德一路盼移路燈

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
人行空間寬度不足，會勘討論改善辦法。圖／觀天下有線電視提供
人行空間寬度不足，會勘討論改善辦法。圖／觀天下有線電視提供

為了改善汐止區基隆河步道在到了金龍抽水站就此路不通的問題，目前串聯到康寧街的步道新建工程已經完工，只是銜接出來道路的部分，雖然畫了標線型人行道，不過因為沿途又有路燈，導致行人要走的空間只剩下50公分，所以今(29)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員會勘，討論遷移路燈或是調整路形。

新北市議員張錦豪表示，爭取已久，在德福一路銜接康寧街的基隆河自行車道也是高攤地的人行道，已經達到驗收的階段，因為之前不斷遇到私地主的問題，幾經溝通，現在已經完工，預計八月底驗收完畢後，就可以開放通行，但是來看這個工程，從懸臂轉進福德一路的問題是，福德一路並沒有很寬，人車爭道的狀況下，導致人行空間相當有限，要符合法規的狀況下，勢必會縮減車行空間，其中有幾個地方有路燈的設置，一直很擔心行人安全。

康福里長曾淑蘭說，這條新建步道，很感謝議員張錦豪協助排除困難，現在終於完工，可是當時一開始就要求人車要安全，所以當初建議相關單位可以走堤外，可是目前還是有一些不夠完美的部分，後續還是請議員再爭取，讓步道可以完全直接接到康寧街，這樣人車才安全。

興福里長韓君灝指出，里民都很期待自行車步道的完成，現在看起來就是不知道在那個過程的環節出了問題，現在行人的安全再加上自行車的安全，還有旁邊的車流，都有受到影響，希望市政府可以多幫忙，給市民有行的安全。

湖興里長郭書成也說，有標線型人行道是很好，但現在只有60分，因為在有路燈的地方，明顯寬度不足，或是有些地方路幅過寬，會讓車子加速車速過快，就變成整個段落行進是不勻速的，所以認為應該用人行道去修飾路形，讓它變成有一致的路線，車子才不會一下加速一下減速，反而更危險，希望交通局能把路修飾的更平整，但最終還是希望可以外掛自行車道，整個銜接到康寧街才是最好。

張錦豪提到，路燈基座導致人行空間變的很窄，只剩下5、60公分，行人經過會跟一旁的車子距離相當接近，所以請市府交通局做改善或調整，是不是可以把路幅往另一側山坡去延伸，或是會去議會要求，第二階段做整個懸臂式的自行車道銜接到康寧街，比較安全。

汐止 人行道 康寧

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