新北部落大學市府辦展 攜手原語會打造數位部落教室

8月1日原住民族日前夕，由新北市原民局主辦的「115年度新北市原住民族部落大學成果展」今天在新北市政府1樓大廳開展。新北市副市長劉和然出席與部落大學師生及市民互動，今年成果展除展出豐富的班級作品成果外，更與財團法人原住民族語言研究發展基金會合作，推出數位科技與原住民族語言文化互動體驗，展現部落大學作為都會區部落教室的成果。

劉和然表示，新北市部落大學自民國95年創立以來，長年扮演都會區原住民族文化扎根、族語傳承及終身教育的重要角色，回顧歷年歷程，從民國95年開課的22班、參與人數約300人次，到今年已有突破性成長，115年開設52個班級課程，參與人數約1000人次，下半年度也將持續開設課程。

在教學品質上，更屢獲中央肯定，歷年至今已獲原住民族委員會及教育部評鑑5次評比優良成績。此外，部落大學更積極走向國際與數位化。112年攜手金馬導演崔永徽錄製泰雅弓織影像，113年則錄製太魯閣族口簧琴與狩獵文化等14部數位影像教材，不僅至捷克展出，更提供給原語會作為AI翻譯計畫使用，成功將原民傳統文化推向國際舞台。

活動現場以「教室」為主題分為山林、家庭和學校三大展區，最吸睛的焦點之一，莫過於部落大學師生精心創作的成果作品展區，展出的84件展品有阿美族勾織霞披與女性耆老帽冠、阿美族花帽、排灣族珠繡與框織、泰雅族傳統織布、Dini原民彩繪、文創十字繡及傳統串珠等多元作品，為使民眾能親身體驗原住民族工藝文化的魅力，即日起至8月10日止，每天開放20個名額體驗DIY課程。

今年成果展與原語會合作，展出近40件族語推廣成果，內容包括「亮點專書」、「族語期刊雜誌」、「教學工具書」、「族語教具」、「族語能力認證應考指南」及「數位族語平台」等，完整呈現從紙本教材到數位科技的族語傳承成果與發展脈絡。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜強調，市府也將於8月1日至8月2日舉辦新北市原住民族文化會議，邀集各族領導人、頭目(族群領袖)及新北市各區原住民族協進會理事長和幹部共同與會，針對都會區文化傳承等議題進行交流討論，作為後續政策推動重要參據。

7月31日至8月2日新北市政府市民廣場將有一場台夏文化節活動，活動期間每日都有精彩節目，包括國內外南島原住民族文化展演、夏威夷等國際文化交流、原民特色市集等系列文化展演，讓原住民族的文化，在都市中代代相傳，綻放生命力。

新北市原民局主辦的「115年度新北市原住民族部落大學成果展」今在新北市府1樓大廳開展。圖／新北市原民局提供