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新北市圖攜手政大啟動「茶香里山共學行動」　串連大文山地方知識

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立圖書館與國立政治大學簽署合作備忘錄，攜手啟動「茶香里山共學行動」，串連大文山地區地方知識與文化資源。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館與國立政治大學簽署合作備忘錄，攜手啟動「茶香里山共學行動」，串連大文山地區地方知識與文化資源。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館今天與國立政治大學簽署合作備忘錄，啟動「茶香里山共學行動」，未來將整合政大在地方研究、生態保育、茶產業及地方創生等專業，透過圖書館策展、講座、工作坊、走讀及閱讀推廣，讓學術成果走出校園，成為民眾認識地方文化與自然環境的重要管道。

新北市圖表示，計畫將以石碇、坪林、深坑及新店等地為起點，串連地方產業、學校、文化團體與圖書館，聚焦茶文化、生態保育及全民原住民族教育三大主軸，結合館藏、主題策展、體驗活動及文化走讀，帶領民眾深入認識大文山地區的人文歷史、自然生態與地方文化。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，大文山地區涵蓋景美、木柵、新店、深坑、石碇及坪林等地，因茶產業發展，累積豐富人文歷史與文化脈絡，也是泰雅原住民族文化與福建安溪移民文化交會的場域。這次首度結合大學地方研究能量，希望透過閱讀推廣、知識轉譯及跨域合作，讓學術成果進入公共圖書館，進一步轉化為地方發展動能。

政治大學校長李蔡彥表示，政大長期推動「大文山學」在地實踐，盼藉由這次合作，將師生田野調查及研究成果轉化為民眾容易理解的故事與閱讀教材。未來也將結合校內課程及學生團隊，推動茶葉感官體驗、生活化飲茶轉譯，並針對深坑、石碇與新店青少年分館等空間進行特色共創，建立大文山地區跨世代共學網絡。

「茶香里山共學行動」首波活動為7月30日至8月31日登場的「茶香里山在地成果展」，將展出政大USR實踐成果，包括文山茶學旅、在地食農教育、飲龜茶護生態、保育共生地及山林部落教室等內容，並搭配「石碇永安大富翁」導覽，帶領民眾了解茶葉如何串連自然保育、原住民族教育及地方創生。

系列活動也將陸續在新店青少年圖書館、深坑分館及石碇分館登場。8月4日「茶香里山講堂」將從野生動物救傷、烏來生物特有種及泰雅文化切入，介紹茶鄉生態與山林故事；8月5日推出「編織小旅行」及「猛禽下午茶」，結合部落文化、傳統織藝及猛禽生態；8月8日「茶葉小旅行」則透過觀茶、聞香及冷泡茶體驗，帶領親子循著茶香認識大文山。

此外，活動期間還將舉辦地方共學分享、主題書展、影展、借閱贈禮及手作體驗等，邀請民眾從閱讀出發，走進地方、認識土地。詳細活動資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

新北市立圖書館館長吳佳珊（左）與國立政治大學校長李蔡彥（右）今簽署合作備忘錄，啟動「茶香里山共學行動」。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館館長吳佳珊（左）與國立政治大學校長李蔡彥（右）今簽署合作備忘錄，啟動「茶香里山共學行動」。圖／新北市立圖書館提供

政大 石碇 深坑

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