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全國首例！北市補助青年AI工具訂閱費 最高可省8000元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供
AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供

AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費，符合資格者每年最高可補助4000元、低、中低收入戶最高可補助8000元，降低青年接觸AI的成本，提升職場競爭力。

「青年AI工具補助計畫」凡18歲至35歲、設籍北市滿6個月，具教育部承認大專校院或研究所學籍（含應屆畢業生），並曾修習AI相關課程或參與青年局「以戰代訓銜接職場計畫」者即可申請，每人每年最高補助4000元；低收入戶及中低收入戶青年最高補助8000元，自8開放申請至10月31日止，每月訂閱期滿即可提出申請，每人每年以申請一次為限，鼓勵更多青年跨出AI應用的第一步，縮短數位落差，提升職場競爭力。

局長周羿希表示，不會使用AI將大幅提高未來青年競爭成本，市府推出AI工具補助，除降低青年接觸AI的成本，更希望鼓勵青年培養正確使用AI的能力，申請補助者須修習AI相關課程或參與青年局「以戰代訓銜接持職場」計畫，不僅會使用AI工具，更建立AI倫理、智慧財產權及資訊安全等觀念，讓青年具備科技應用能力，也具備面對AI時代應有的責任感。

周羿希表示，青年局成立第二年，政策已從「搭舞台」進一步升級為「陪青年衝刺」，除擴大實習津貼，將申請年齡放寬至35歲，最高補助1萬9600元，新增交通津貼及健檢補助外，也大幅放寬「以戰代訓銜接職場計畫」至45歲以下青年參加，並聚焦最熱門的AI賦能、跨域升級，由企業提供實戰課程、市府負擔培訓費用，降低青年探索職涯與學習新技能的成本。

AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供
AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供

AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供
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AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。本報資料照片
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AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供
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AI時代來臨，北市青年局今公布新政，創全國之先8月起針對設籍滿半年18歲至35歲青年，補助AI工具訂閱費。圖／青年局提供
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