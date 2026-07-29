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泰山義學市民活動中心今啟用 侯友宜：配合五泰輕軌打造宜居泰山

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝
新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝

新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。建築設計融合「明志書院」文風，外觀轉化為「書櫃」語彙並沿用陶朱色，形塑地方人文氣息。

市府表示，該址原中心歷經11次招標順利重建，總耗資約1億,762萬元，獲內政部補助900萬元，為地下1層、地上5層大樓。侯友宜表示，市府上任迄今已啟用29間市民活動中心，全市達519間，未來將透過「五泰輕軌」串聯交通藍圖。

泰山區長林俊宏說明內部配置：地下1樓為停車場；1樓設「泰五林社會福利服務中心」服務泰山、五股、林口三區家庭；2樓為全市第34家身障小作所，可服務20位身障者；3樓為日照中心，導入AI智慧運動輔具，使全市日照達130家，落實在地安老；4、5樓則為市民活動中心與多功能集會室。

民政局長林耀長指出，場館啟用後將造福周邊逾2萬名居民，成為展演重要場域，全面提升地方社福與人文環境。

新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝
新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝

新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝
新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝

新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝
新北市泰山區義學市民活動中心暨日間照顧中心、小型作業所、泰五林社會福利服務中心於今天舉行聯合啟用典禮，由新北市長侯友宜主持揭牌。記者王長鼎／翻攝

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泰山 輕軌 侯友宜

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