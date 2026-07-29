泰山義學市民活動中心今啟用 侯友宜：配合五泰輕軌打造宜居泰山

北市府啟動內湖0625暴雨泡水車慰助，市府今表示，只要在115年6月25日暴雨期間，車輛在內湖區因泡水受損，且領有汽、機車行車執照，即可提出申請。本次慰助項目包括車輛報廢損失、維修費用及汽車、大型重型機車拖吊費用，申請日至9月30日止。

2026-07-29 14:09