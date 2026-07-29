侯友宜表揚板橋績優治安社區　力推三重第二行政中心打造五大安全中心

新北市警局今天上午在板橋小學舉辦「115 年板橋區自強里社區治安研習觀摩活動」，市長侯友宜特別頒發頒贈「績優群倫」獎牌給自強里長張雪嬰，表揚其致力於社區治安之功績與辛勞。新北市府同時也派員講授婦幼安全、全社會防衛韌性等宣導。

新北市府表示，板橋區自強里於2019年至2022年參加內政部推動社區治安營造獲一般組優等、2021年至2025年榮獲新北市績優守望相助隊特優、2020、2022、2024年經內政部核定為社區治安標竿社區，參與社區治安營造有成。

侯友宜致詞時表示，今天來最重要的是來謝謝張雪嬰里長，這幾年不管是績優社區、拿到特優、優等，幾乎每年都得獎。最重要的是內政部的標竿社區連續三年獲獎，2020、2022、2024年內政部的標竿社區很難拿，張雪嬰里長表現很傑出，前2天文美里長跟俊雄里長也是2026年標竿社區，做得最好。

侯友宜強調，治安的問題光靠警察是不夠的，一定要靠里長幫忙，社區顧好就可以減輕警察的負擔。大家常說「警力有限，民力無窮」，如果沒有安全的「安」，什麼居、樂、業都沒有了，所以安永遠是第一個重要的。

侯友宜指出，三重第二行政中心預計打造「安全、安心中心」，幾乎新北市的五大中心都在未來的第二行政中心，包含EOC（災害應變中心）、110、119報案系統、警察局的戰情中心、食安智慧監控中心，還有交通監控中心。這五大中心全都在第二行政大樓。

侯友宜說，當年他上任時119派遣速度40幾秒，現在出勤速度19秒，全部科技化，全部自動化，只要一通視訊過去、影像過去，系統就能即時通知備勤的119同仁出勤，消防救災沒有分秒必爭，而是秒秒必爭。第一個時間通知的時候，同時啟動後端的技術人員來指導他們如何救災與救護。

另外一個戰情中心，第一時間所有的逃亡路線、藏匿地點、行動軌跡一覽無遺，結合CCTV與交控中心監視系統，再結合衛星定位系統來抓人。所以110結合戰情中心，做好預防、為民服務以及打擊犯罪。這是1999沒辦法取代的中心，1999是為民服務的雜事，但真正碰上犯罪、預防的，就是110。

還有現在最重要的「食安智慧監控中心」，把所有食品安全疑慮公開透明資訊，讓大家檢驗。民眾隨時打電話來，該化驗的、該到現場處理的，市府馬上立即為大家服務。另外一個「交通監控中心」，做路、哪個號誌壞掉，馬上修理，馬上通，這五大中心未來都在第二行政大樓，讓新北市民得到更好的守護。

侯友宜最後也感謝16年來所有里長的幫忙，讓治安幾乎無案不破，讓犯罪率降到最低，在打擊詐騙方面新北市都第一名，在治安跟交通方面，往往在六都中都拿下第一名，而且比例非常高，幾乎每年都獲得肯定。除了感謝辛苦的警察局，更要謝謝在座的里長們。

侯友宜與在場里長合照。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與參加治安觀摩研習活動的里長們合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜與里長握手致意。記者黃子騰／攝影