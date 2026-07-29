快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜表揚板橋績優治安社區　力推三重第二行政中心打造五大安全中心

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜致贈「績優群倫」獎牌給板橋區自強里長張雪嬰。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜致贈「績優群倫」獎牌給板橋區自強里長張雪嬰。記者黃子騰／攝影

新北市警局今天上午在板橋小學舉辦「115 年板橋區自強里社區治安研習觀摩活動」，市長侯友宜特別頒發頒贈「績優群倫」獎牌給自強里長張雪嬰，表揚其致力於社區治安之功績與辛勞。新北市府同時也派員講授婦幼安全、全社會防衛韌性等宣導。

新北市府表示，板橋區自強里於2019年至2022年參加內政部推動社區治安營造獲一般組優等、2021年至2025年榮獲新北市績優守望相助隊特優、2020、2022、2024年經內政部核定為社區治安標竿社區，參與社區治安營造有成。

侯友宜致詞時表示，今天來最重要的是來謝謝張雪嬰里長，這幾年不管是績優社區、拿到特優、優等，幾乎每年都得獎。最重要的是內政部的標竿社區連續三年獲獎，2020、2022、2024年內政部的標竿社區很難拿，張雪嬰里長表現很傑出，前2天文美里長跟俊雄里長也是2026年標竿社區，做得最好。

侯友宜強調，治安的問題光靠警察是不夠的，一定要靠里長幫忙，社區顧好就可以減輕警察的負擔。大家常說「警力有限，民力無窮」，如果沒有安全的「安」，什麼居、樂、業都沒有了，所以安永遠是第一個重要的。

侯友宜指出，三重第二行政中心預計打造「安全、安心中心」，幾乎新北市的五大中心都在未來的第二行政中心，包含EOC（災害應變中心）、110、119報案系統、警察局的戰情中心、食安智慧監控中心，還有交通監控中心。這五大中心全都在第二行政大樓。

侯友宜說，當年他上任時119派遣速度40幾秒，現在出勤速度19秒，全部科技化，全部自動化，只要一通視訊過去、影像過去，系統就能即時通知備勤的119同仁出勤，消防救災沒有分秒必爭，而是秒秒必爭。第一個時間通知的時候，同時啟動後端的技術人員來指導他們如何救災與救護。

另外一個戰情中心，第一時間所有的逃亡路線、藏匿地點、行動軌跡一覽無遺，結合CCTV與交控中心監視系統，再結合衛星定位系統來抓人。所以110結合戰情中心，做好預防、為民服務以及打擊犯罪。這是1999沒辦法取代的中心，1999是為民服務的雜事，但真正碰上犯罪、預防的，就是110。

還有現在最重要的「食安智慧監控中心」，把所有食品安全疑慮公開透明資訊，讓大家檢驗。民眾隨時打電話來，該化驗的、該到現場處理的，市府馬上立即為大家服務。另外一個「交通監控中心」，做路、哪個號誌壞掉，馬上修理，馬上通，這五大中心未來都在第二行政大樓，讓新北市民得到更好的守護。

侯友宜最後也感謝16年來所有里長的幫忙，讓治安幾乎無案不破，讓犯罪率降到最低，在打擊詐騙方面新北市都第一名，在治安跟交通方面，往往在六都中都拿下第一名，而且比例非常高，幾乎每年都獲得肯定。除了感謝辛苦的警察局，更要謝謝在座的里長們。

侯友宜與在場里長合照。記者黃子騰／攝影
侯友宜與在場里長合照。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與參加治安觀摩研習活動的里長們合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與參加治安觀摩研習活動的里長們合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜與里長握手致意。記者黃子騰／攝影
侯友宜與里長握手致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜與到場里長握手致意。記者黃子騰／攝影
侯友宜與到場里長握手致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜 板橋 三重

延伸閱讀

屋齡45年板橋警分局將改建 侯友宜：警局停車場共構打造複合服務樞紐

新北第800次市政會議 侯友宜感性倒數148天要拚這些事

侯友宜林口八里行動治理談艾司摩爾設廠增2千職缺 105市道打通任督二脈

新北警擬將八里改隸淡水分局 藍綠民代憂警力更吃緊促先補人

相關新聞

北市內湖0625暴雨泡水車慰助金額曝光 報廢或拖吊費都可申請

北市府啟動內湖0625暴雨泡水車慰助，市府今表示，只要在115年6月25日暴雨期間，車輛在內湖區因泡水受損，且領有汽、機車行車執照，即可提出申請。本次慰助項目包括車輛報廢損失、維修費用及汽車、大型重型機車拖吊費用，申請日至9月30日止。

侯友宜表揚板橋績優治安社區　力推三重第二行政中心打造五大安全中心

新北市警局今天上午在板橋小學舉辦「115 年板橋區自強里社區治安研習觀摩活動」，市長侯友宜特別頒發頒贈「績優群倫」獎牌給自強里長張雪嬰，表揚其致力於社區治安之功績與辛勞。新北市府同時也派員講授婦幼安全、全社會防衛韌性等宣導。

氣氛冷現端倪！拜會不到20分鐘結束 民進黨團：「以禮相待」蔣萬安

台北市長蔣萬安今赴民進黨議會團拜會並進行重大法議案說明，不過拜會不到20分鐘就被民進黨團總召、議員王閔生請離席，場面尷尬，王閔生也直言，蔣萬安近日擅用爆氣、吵架來回應議員對於市政提出建議與見解，相當負面，更對議員不尊重，今天「以禮相待」歡迎蔣來報告，議員未來也會秉持職權做好監督。

中港大排光雕展奪2金1銀 新北水利局市政會議獻獎

新北市水利局主辦的「中港大排光雕展」今年以「星耀中港 夢幻星河」為主題，獲得東京設計獎照明設計類金獎、倫敦設計獎概念設計類金獎及泰坦創新獎照明設計類銀獎，共奪下2金1銀。水利局今天在市政會議中獻獎，與市民共享榮耀。

2026原住民族音樂季起跑 體驗北市信義區城市原民活力

由北市原民會舉辦的的「2026 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季 × 八一原住民族周」系列活動，從7月25日至8月2日舉行，一連串的多元系列活動，另外，也邀請民眾即日起至7月31日前往信義香堤廣場，共同響應原住民族日，感受原民文化在城市中的傳承與活力。

樹林垃圾焚化廠環境教育夏令營 學員體驗記者採寫工作

新北市樹林垃圾焚化廠推動環境教育，暑假舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，學員化身小記者，到樹林垃圾焚化廠採訪工作人員，透過新聞撰寫、手繪海報與童詩創作，深入認識家鄉環境，學習用文字和圖像為家鄉發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。