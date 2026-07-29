氣氛冷現端倪！拜會不到20分鐘結束 民進黨團：「以禮相待」蔣萬安

台北市長蔣萬安今赴民進黨議會團拜會並進行重大法議案說明，不過拜會不到20分鐘就被民進黨團總召、議員王閔生請離席，場面尷尬，王閔生也直言，蔣萬安近日擅用爆氣、吵架來回應議員對於市政提出建議與見解，相當負面，更對議員不尊重，今天「以禮相待」歡迎蔣來報告，議員未來也會秉持職權做好監督。

實際觀察，今天拜會黨團氣氛就與以往不同，過往蔣萬安街會提早到場與在座議員握手寒暄，不過蔣今到場後隨即坐下，直到黨團總召王閔生轉頭才發現市長已坐在旁邊，而當王宣布會議結束時，蔣也沒有感到錯愕隨即與市府團隊收拾物品離去，府會間仍存在明顯隔閡。

王閔生表示，近期本於議員職責給市長市府團隊建議，蔣萬安態度卻常常用爆氣、吵架來回應，甚至讓公務員有樣學樣，對議會顯得不尊重，今天是「以禮相待」歡迎蔣萬安前來拜會報告，黨團期盼仍回歸市政，少一點政治操作，議員也會本於職權，各自做好監督工作。

王閔生說，蔣萬安因為食安、致癌油就號召民眾上街頭，但沒想過事件發生在台中市，過去沒有檢驗苯駢芘，中央與地方都是主責機關，蔣不檢討自己卻上街頭，難怪市民呼籲他回歸市政不要太多政治動作。