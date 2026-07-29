快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

氣氛冷現端倪！拜會不到20分鐘結束 民進黨團：「以禮相待」蔣萬安

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，台北市長蔣萬安（前）帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，台北市長蔣萬安（前）帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影

北市蔣萬安今赴民進黨議會團拜會並進行重大法議案說明，不過拜會不到20分鐘就被民進黨團總召、議員王閔生請離席，場面尷尬，王閔生也直言，蔣萬安近日擅用爆氣、吵架來回應議員對於市政提出建議與見解，相當負面，更對議員不尊重，今天「以禮相待」歡迎蔣來報告，議員未來也會秉持職權做好監督。

實際觀察，今天拜會黨團氣氛就與以往不同，過往蔣萬安街會提早到場與在座議員握手寒暄，不過蔣今到場後隨即坐下，直到黨團總召王閔生轉頭才發現市長已坐在旁邊，而當王宣布會議結束時，蔣也沒有感到錯愕隨即與市府團隊收拾物品離去，府會間仍存在明顯隔閡。

王閔生表示，近期本於議員職責給市長市府團隊建議，蔣萬安態度卻常常用爆氣、吵架來回應，甚至讓公務員有樣學樣，對議會顯得不尊重，今天是「以禮相待」歡迎蔣萬安前來拜會報告，黨團期盼仍回歸市政，少一點政治操作，議員也會本於職權，各自做好監督工作。

王閔生說，蔣萬安因為食安、致癌油就號召民眾上街頭，但沒想過事件發生在台中市，過去沒有檢驗苯駢芘，中央與地方都是主責機關，蔣不檢討自己卻上街頭，難怪市民呼籲他回歸市政不要太多政治動作。

台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，黨團總召王閔生（左二）表示「重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」，蔣萬安（左三）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，黨團總召王閔生（左二）表示「重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」，蔣萬安（左三）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 民進黨團 王閔生 北市

延伸閱讀

蔣萬安拋倒閣！沈伯洋曝背後盤算 籲別把市長當政治跳板

蔣萬安點名陳其邁適合當閣揆 綠黨團：想應徵高市府發言人？

【重磅快評】蔣萬安再拋倒閣 民進黨霸氣勳章不見了

上海小貓熊亮相！蔣萬安批陸委會不讓訪團來 綠：交流藏統戰非首次

相關新聞

北市內湖0625暴雨泡水車慰助金額曝光 報廢或拖吊費都可申請

北市府啟動內湖0625暴雨泡水車慰助，市府今表示，只要在115年6月25日暴雨期間，車輛在內湖區因泡水受損，且領有汽、機車行車執照，即可提出申請。本次慰助項目包括車輛報廢損失、維修費用及汽車、大型重型機車拖吊費用，申請日至9月30日止。

侯友宜表揚板橋績優治安社區　力推三重第二行政中心打造五大安全中心

新北市警局今天上午在板橋小學舉辦「115 年板橋區自強里社區治安研習觀摩活動」，市長侯友宜特別頒發頒贈「績優群倫」獎牌給自強里長張雪嬰，表揚其致力於社區治安之功績與辛勞。新北市府同時也派員講授婦幼安全、全社會防衛韌性等宣導。

氣氛冷現端倪！拜會不到20分鐘結束 民進黨團：「以禮相待」蔣萬安

台北市長蔣萬安今赴民進黨議會團拜會並進行重大法議案說明，不過拜會不到20分鐘就被民進黨團總召、議員王閔生請離席，場面尷尬，王閔生也直言，蔣萬安近日擅用爆氣、吵架來回應議員對於市政提出建議與見解，相當負面，更對議員不尊重，今天「以禮相待」歡迎蔣來報告，議員未來也會秉持職權做好監督。

中港大排光雕展奪2金1銀 新北水利局市政會議獻獎

新北市水利局主辦的「中港大排光雕展」今年以「星耀中港 夢幻星河」為主題，獲得東京設計獎照明設計類金獎、倫敦設計獎概念設計類金獎及泰坦創新獎照明設計類銀獎，共奪下2金1銀。水利局今天在市政會議中獻獎，與市民共享榮耀。

2026原住民族音樂季起跑 體驗北市信義區城市原民活力

由北市原民會舉辦的的「2026 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季 × 八一原住民族周」系列活動，從7月25日至8月2日舉行，一連串的多元系列活動，另外，也邀請民眾即日起至7月31日前往信義香堤廣場，共同響應原住民族日，感受原民文化在城市中的傳承與活力。

樹林垃圾焚化廠環境教育夏令營 學員體驗記者採寫工作

新北市樹林垃圾焚化廠推動環境教育，暑假舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，學員化身小記者，到樹林垃圾焚化廠採訪工作人員，透過新聞撰寫、手繪海報與童詩創作，深入認識家鄉環境，學習用文字和圖像為家鄉發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。