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北市內湖0625暴雨泡水車慰助金額曝光 報廢或拖吊費都可申請

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區6月25日暴雨，造成大淹水。聯合報系資料照
受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區6月25日暴雨，造成大淹水。聯合報系資料照

北市府啟動內湖0625暴雨泡水車慰助，市府今表示，只要在115年6月25日暴雨期間，車輛在內湖區因泡水受損，且領有汽、機車行車執照，即可提出申請。本次慰助項目包括車輛報廢損失、維修費用及汽車、大型重型機車拖吊費用，申請日至9月30日止。

6月25日短延時超量強降雨，造成台北市內湖區多處積淹水，部分車輛因泡水受損。市府指出，為減輕民眾災後負擔，訂定「台北市政府慰助台北市內湖區0625暴雨泡水車輛實施計畫」，即日起受理申請，受理期限至115年9月30日下午5時30分止，請符合資格的民眾把握時間提出申請。

北市政府表示，這次慰助對象為泡水車輛所有人，只要在115年6月25日暴雨期間，車輛在內湖區因泡水受損，且領有汽、機車行車執照，即可提出申請。慰助項目包括車輛報廢損失、維修費用及汽車、大型重型機車拖吊費用。

其中，汽車及大型重型機車報廢每輛慰助2萬元、一般機車（含已領牌微型電動二輪車）慰助2千元；汽車及大型重型機車維修依實際費用慰助，每輛最高2萬元、一般機車（含已領牌微型電動二輪車）依實際費用慰助，每輛最高2千元；汽車及大型重型機車拖吊費則依實際支出半數核實慰助，地下室拖吊每輛最高5千元、一樓最高1千元。

市府表示，申請人應備妥申請書、行車執照及存摺影本、車輛泡水證明，以及車輛維修、報廢或其他足資證明損失的文件；如申請拖吊費慰助者，須另附拖吊費收據或發票。民眾可至內湖區公所臨櫃申請，或透過台北市政府官方網站及「台北服務通」線上申辦，經審核通過後，慰助金將直接撥入指定帳戶。

此外，為簡化行政程序，符合資格且為臺北市牌照的泡水車輛，市府將於慰助金核發後，同步提供相關資料予稅捐機關辦理使用牌照稅退稅作業，減少民眾往返奔波。

北市府指出，請符合資格的民眾儘速備妥相關文件提出申請，如有任何疑問，可洽內湖區公所或台北市政府工務局，市府將全力協助民眾完成申請。另外，針對住戶淹水部分，北市政府已依經濟部「水災災害救助種類及標準」規定，陸續受理撥付救助金。

內湖 暴雨 北市

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