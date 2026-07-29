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中港大排光雕展奪2金1銀 新北水利局市政會議獻獎
新北市水利局主辦的「中港大排光雕展」今年以「星耀中港 夢幻星河」為主題，獲得東京設計獎照明設計類金獎、倫敦設計獎概念設計類金獎及泰坦創新獎照明設計類銀獎，共奪下2金1銀。水利局今天在市政會議中獻獎，與市民共享榮耀。
新北市水利局長宋德仁表示，中港大排光雕展從活動主題發想、燈飾設計、施工布展到展期維護，各環節均投入大量心力，並在有限的河道空間內，打造兼具藝術美感與水岸特色的光影作品，此次獲得3項國際設計獎，是對市府團隊及設計施工團隊的肯定。
今年光雕展規畫「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」及「星語花境」4大燈區，以300萬盞LED燈點亮近1公里河道，展期間累計吸引超過96萬人次參觀，創下歷年新高。水利局表示，此次獲獎不僅讓中港大排躍上國際舞台，也展現新北推動城市品牌及水岸觀光的成果。
水利局指出，中港大排已從過去以排水功能為主的設施，轉型為兼具防洪、休憩、生態及景觀功能的水岸空間，每年舉辦的光雕展也成為地方重要活動。未來將持續結合在地特色與創新設計，精進展覽內容，提升新北水岸品牌的國際能見度。
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