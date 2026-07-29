2026原住民族音樂季起跑 體驗北市信義區城市原民活力

由北市原民會舉辦的的「2026 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季 × 八一原住民族周」系列活動，從7月25日至8月2日舉行，一連串的多元系列活動，另外，也邀請民眾即日起至7月31日前往信義香堤廣場，共同響應原住民族日，感受原民文化在城市中的傳承與活力。

北市原民會指出，今年適逢北市原民會成立30周年，以及8月1日原住民族日，系列活動包括7月25日至26日在凱達格蘭文化館舉辦「島嶼生活練習：南島共鳴｜國際音樂交流」、7月28日至31日在信義香堤廣場舉辦「TALOMA’Taipei城市歸心」。

另外，8月1日在松山文創園區舉辦「國際論壇暨TNELOQ原創基地開幕」及8月1日至2日在圓山花博園區舉辦「TALOMA’Taipei原住民族音樂季」活動，也串聯臺北市超過40處市立場館推出原住民族日場館入場專屬優惠。

原民會指出，7月28日至31日在信義香堤廣場，北市原民會透過「八一原住民族週－TALOMA’城市歸心」，以「城市中的部落」為概念，規畫文化策展、工藝體驗、族服體驗及音樂展演等多元內容，特別邀集35攤原住民族特色品牌組成豐收市集。

原民會表示，台北市原民會成立30週年，今年特別結合原住民族服體驗、原住民族部落大學、原住民族假日幼兒課程族日學、母語巢族語推廣、藝文起飛展演及原樂好市品牌市集等，讓長達4天的文化策展內容更豐富，邀請市民朋友走進城市中的部落，感受原住民族文化的多元魅力與深厚底蘊。

昨晚的開幕式，正式揭開城市歸心活動序幕，舞台上除安排精彩文化展演外，邀請台北市副市長林奕華親自率領原民會主委，與手實踐大學服裝設計學系師生共同演繹「城市部落時尚秀」，展現傳統與當代美學交織的嶄新風貌，隨後也將邀集原住民族音樂人接力演出。

「2026 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季 × 八一原住民族周」系列活動起跑，邀請台北市副市長林奕華參加「城市部落時尚秀」。圖／北市原民會提供