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樹林垃圾焚化廠環境教育夏令營 學員體驗記者採寫工作

聯合報／ 教育事業部
樹林垃圾焚化廠中控室人員仔細為學生講解現場作業流程。圖／教育事業部
樹林垃圾焚化廠中控室人員仔細為學生講解現場作業流程。圖／教育事業部

新北市樹林垃圾焚化廠推動環境教育，暑假舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，學員化身小記者，到樹林垃圾焚化廠採訪工作人員，透過新聞撰寫、手繪海報與童詩創作，深入認識家鄉環境，學習用文字和圖像為家鄉發聲。

活動中，學生分為四組分別採訪樹林垃圾焚化廠營運廠商達和環保公司廠長楊昇淮、中央控制室公用技術員黃冠儒，環境教育人員梁郭晏璇以及地磅人員邱微庭，實地了解焚化廠內各部門的工作。採訪前，老師引導學生設計問題、小組討論與分工。各組模擬後正式上場，最後依據訪問內容寫新聞。

樹林垃圾焚化廠達和公司廠長楊昇淮對小記者解釋，擔任廠長最重要的任務是確保廠內運作正常，垃圾處理順暢，避免廢氣跟味道影響周圍環境。他說，這個行業跟民眾生活息息相關，可以讓大家安心生活帶給他很大成就感。

本次模擬採訪也安排學生前進中控室，由第一線工作人員黃冠儒受訪。他提及現場作業遇到問題，首先利用視覺、聽覺、觸覺等五感推測可能的故障原因，再加以排除。他舉例曾遇過垃圾回火，爐子中的垃圾太乾，燃燒的火一路蔓延接近投入垃圾的投料口，這時他們就得盡快拉出消防水帶噴水降溫。黃冠儒搭配現場監視器畫面為學生仔細解說，也提醒大家充電電池切勿混入一般垃圾，避免垃圾自燃。

不少學生表示，當記者採訪好緊張，也有學生認為當記者很有趣，可以參觀不同的地方。學生以「大成功」形容採訪收穫，樹林國小陳睿謙採訪地磅人員邱微庭，才知道替垃圾車秤重要動作快，免得垃圾車塞車。樹林國小姜宓岑採訪環教人員梁郭晏璇，梁郭晏璇認為這份工作讓人更重視環保，還可以接觸不同的人，他樂在其中。

學生採訪樹林垃圾焚化廠工作人員前，先與指導老師進行模擬訪談。圖／教育事業部
學生採訪樹林垃圾焚化廠工作人員前，先與指導老師進行模擬訪談。圖／教育事業部

樹林垃圾焚化廠夏令營日前舉辦結業式，學生學習滿載而歸。圖／教育事業部
樹林垃圾焚化廠夏令營日前舉辦結業式，學生學習滿載而歸。圖／教育事業部

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