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北市YouBike日均租借破23萬次創新高 2.0E電輔車規模擴大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
YouBike 2.0E電輔車。圖／聯合報系資料照
YouBike 2.0E電輔車。圖／聯合報系資料照

北市府從111年12月將公共自行車全面汰換成YouBike2.0以來，近3年市區公共自行車車輛數、租借站數與租借次數均呈逐年成長。其中今牛年1至6月市區公共自行車平均每日租借23.4萬次，較上年同期增加2.9萬次；2.0E從1600輛，增加為3850輛，成長140%。

主計處指出，北市府為落實減碳目標及提升綠運輸使用率，致力打造自行車友善及舒適的環境。依台北市政府交通局統計，截至115年6月底市區自行車道計425.9公里，較上年同期增加15.3公里(3.7%)，其中人車分道63.6公里及人車共道362.3公里，分別較上年同期增加3.1公里(5.1%)、12.3公里(3.5%)。

另外，公共自行車租借站計1768站、較上年同期增加153站、9.5%；車輛數計2.7萬輛，含YouBike2.0E計0.4萬輛，較上年同期增加3625輛、15.6%。

另據統計，115年上半年市區公共自行車租借次數累計達4239.3萬次，較上年同期增加531.9萬次、14.4%，平均每日租借23.4萬次，較上年同期增加2.9萬次、14.4%，同期平均每日每車租借9.0次，較上年同期略減。

另外，自111年12月公共自行車全面汰換成YouBike2.0以來，觀察車輛數、租借站數與每日租借次數變動情形，近三年均呈現逐年成長，顯示市府積極推動相關政策下，有效提升公共自行車的便利性與民眾使用意願。

YouBike 自行車 北市府

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