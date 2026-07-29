淡江大橋、三鶯線到位 新北打造跨域觀光廊帶

新北市淡江大橋、三鶯線捷運等重大建設陸續到位，新北市觀旅局長楊宗珉今天在市政會議提出「大市大飛」觀光發展藍圖，將串聯淡水、八里、三鶯及未來新北大巨蛋等觀光節點，打造跨域觀光廊帶及30分鐘旅遊生活圈，延長旅客停留時間，帶動地方商圈及觀光產業發展。

新北市長侯友宜在會議中指出，新北擁有山、海、河、城兼具的多元觀光資源，市府持續整合自然景觀、地方文化及產業特色，建立具辨識度與競爭力的觀光品牌，讓國內外旅客看見新北不同以往的城市魅力。

楊宗珉說，淡江大橋通車後，將整合淡水金色水岸、八里左岸及自行車路網；三鶯地區則透過三鶯線捷運，串聯新北市美術館、鶯歌老街、三峽老街及微笑山線等景點，打造山海與藝文兼具的觀光廊帶。

配合新北大巨蛋落腳樹林，市府也規畫以大型場館作為新旅遊核心，串聯樹林、土城及三鶯地區，結合大型賽事、演唱會、藝文展演，及飯店、餐飲、文創等周邊消費，帶動地方觀光及商圈發展。

楊宗珉說，在觀光品牌方面，新北歡樂耶誕城、平溪天燈節、河海音樂季、碧潭水舞季及鐵道馬拉松接力賽等大型活動，已成為年度代表性觀光品牌，近年也推出九份紅燈籠祭、定向越野等特色活動，並與大型IP合作，拓展不同客群。

他指出，未來活動策辦除追求人潮與話題，更將結合國際趨勢、地方特色與創新元素，串聯周邊景點、商圈及店家，把活動人潮轉化為地方停留及消費動能。

景點建設方面，瑞三鑛業整煤廠第二期工程已於今年7月完工，目前辦理驗收作業，未來將完整復原洗煤流程與運煤動線，並串聯猴硐、三貂嶺及平溪線周邊景點，打造具文化深度的煤礦旅遊廊帶。

捷運局長李政安表示，淡江大橋啟用後，淡海輕軌漁人碼頭站假日運量增加約2500人次，目前淡海輕軌日均運量已突破1.8萬人次，高於年度預算目標，假日也加密班次服務旅遊人潮；三鶯線自6月30日試營運至今，累計至昨天已有約88萬人次搭乘，假日單日運量逾5萬人次。

李政安說，新北捷運路網由「三環六線」升級為「四環八線」，未來全數完成後將達189公里、182座車站；因應新北大巨蛋未來啟用，也將研究土城樹林線增購列車、預留捷運站與大巨蛋空橋銜接介面，並研議台鐵增設臨時站，完善大型活動交通接駁，支撐大巨蛋成為新北新的觀光節點。