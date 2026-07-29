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新北簡易水保申報書 8月1日開放線上審查

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北簡易水保申報書、水土保持計畫可採線上審查，審查過程中仍須辦理現場會勘。圖／新北市農業局提供
新北簡易水保申報書、水土保持計畫可採線上審查，審查過程中仍須辦理現場會勘。圖／新北市農業局提供

北市農業局持續優化「水土保持數位治理平台」，今年8月1日起正式將簡易水土保持申報書納入線上審查機制，與既有水土保持計畫線上申請服務接軌。未來簡易水土保持申報書從申請、審查、補正到核定，皆可透過網路完成。

新北市2023年起推動水土保持審查數位化，「新北市水土保持數位治理平台」提供水土保持計畫線上申請、案件進度查詢、線上補正通知、核定文件瀏覽等功能，並透過行政與專業審查分流，有效提升整體審查效率。此次再將簡易水土保持申報書納入線上審查，代表數位服務再向前邁進，讓民眾自行申辦案件時皆可享有一致且便利的線上申辦流程。

透過線上審查，申請人或承辦技師可直接於平台填報及上傳申報資料，案件受理後可隨時掌握審查進度，平台亦會主動提醒補正事項及期限，減少紙本往返及郵寄時間，也降低因文件遺漏造成的行政成本。

核定後相關文件均可線上查閱，不受時間及地點限制，提供更加便利的行動化服務。據統計，新北市每年約有165件簡易水土保持申報書申請案件，隨著簡易水土保持申報書同步採行線上審查，每年將能進一步減少9萬張紙消耗，減少約1700公斤的碳排放量，兼顧行政效率與環境永續，落實永續發展精神。

農業局長諶錫輝表示，推動簡易水土保持申報書線上審查，是新北市推動智慧治理的重要里程碑，也是持續精進數位便民服務的重要成果。未來將持續優化水土保持數位治理平台功能，除提供線上申辦服務外，也整合山坡地範圍查詢、案件管理及相關資訊查詢等多元服務，打造單一入口的智慧治理平台，讓民眾、技師及政府三方都能享有更高效率、更便利、更透明的水土保持服務。

北市 新北

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