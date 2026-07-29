2026新北市國際採購商洽會即將登場 開放報名中

「2026新北市國際採購商洽會」將於9月22、23日在台北新板希爾頓酒店登場，這次活動與台北市、基隆市、桃園市合作，邀集歐洲、美洲及亞洲等地超過20位國際買主，與北北基桃4市企業進行一對一實體或視訊商洽，即日起開放報名，歡迎企業踴躍參加。

經發局長盛筱蓉表示，今年國際採購商洽會以「聚勢未來．鏈動全球」為主題，打造國際買主與台灣企業深度交流重要平台。活動聚焦「智慧製造與AI應用」、「ESG永續供應鏈」、「智慧車聯與綠色能源」、「智慧醫療與健康科技」、「數位服務與跨境商務」及「傳產加值推廣（陶瓷、茶葉）」 六大主題領域。

展現新北市多元創新、智慧科技與文化特色兼具的產業實力，邀請全球相關企業買家來台洽談採購與技術合作，期盼透過活動協助新北企業拓展海外商機、提升商洽效益與品牌能見度，進一步強化國際競爭力，邁向全球市場。

經發局補充說明，國際採購商洽會自102年舉辦迄今已邁入第14年，累計辦理超過8500場媒合場次，創造逾1020億元商機。今年除辦理商洽媒合外，也將邀集各主題領域企業設攤展示最新產品及技術成果，促進業者交流合作，掌握最新產業趨勢。

同時延續去年規劃「傳產實體商洽」及「現場展售專區」，邀請新北茶葉及陶瓷業者展示特色產品，透過現場體驗吸引買主及參觀者，推廣新北在地特色產業。讓參與廠商掌握全球產業趨勢，拓展國際曝光與合作機會，提升國際市場競爭力。

經發局表示，凡對國際商洽有興趣且具國際拓展潛力之業者，皆歡迎踴躍報名參加。即日起至115年9月4日止開放免費報名，詳細資訊請至活動報名網頁（https://forms.gle/iRUdcTghPrJuzSAWA）查詢，或電洽02-25987495分機110吳小姐、分機111顏小姐進一步諮詢。