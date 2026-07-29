快訊

平溪放天燈事隔2年遭檢舉 林志玲：會乖乖繳罰金

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

聽新聞
0:00 / 0:00

「聚勢未來．鏈動全球」 2026新北市國際採購商洽會開放報名

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北年度盛事國際採購商洽會報名中！新北市政府將於今年9月22至23日辦理「2026新北市國際採購商洽會」，在台北新板希爾頓酒店登場。為協助本地業者拓展國際市場，本次活動新北市將攜手臺北市、基隆市與桃園市合作，邀集來自歐洲、美洲及亞洲等地超過20位國際買主，與北北基桃四市企業進行一對一實體或視訊商洽，搶攻全球商機。

經發局長盛筱蓉表示，今年的國際採購商洽會以「聚勢未來．鏈動全球」為主題，打造國際買主與臺灣企業深度交流的重要平台。活動聚焦「智慧製造與AI應用」、「ESG永續供應鏈」、「智慧車聯與綠色能源」、「智慧醫療與健康科技」、「數位服務與跨境商務」及「傳產加值推廣（陶瓷、茶葉）」六大主題領域，展現新北市多元創新、智慧科技與文化特色兼具的產業實力，邀請全球相關企業買家來臺洽談採購與技術合作，期盼透過活動協助新北企業拓展海外商機、提升商洽效益與品牌能見度，進一步強化國際競爭力，邁向全球市場。

經發局補充說明，國際採購商洽會自2013年舉辦迄今已邁入第14年，累計辦理超過8,500場媒合場次，創造逾1,020億元商機。今年除辦理商洽媒合外，也將邀集各主題領域企業設攤展示最新產品及技術成果，促進業者交流合作，掌握最新產業趨勢。

經發局指出，今年也延續去年規劃「傳產實體商洽」及「現場展售專區」，邀請新北茶葉及陶瓷業者展示特色產品，透過現場體驗吸引買主及參觀者，推廣新北在地特色產業。讓參與廠商掌握全球產業趨勢，拓展國際曝光與合作機會，提升國際市場競爭力。經發局表示，凡對國際商洽有興趣且具國際拓展潛力之業者，皆歡迎踴躍報名參加，即日起至今年9月4日止開放免費報名。

新北 北北基桃 桃園市

延伸閱讀

岱宇進軍AI無人載具 成立美國子公司建置產能、拚年底前貢獻營收

2026親子FUN水藝動派對9/19-20登場

2026 WRO機器人北區賽淡水亞東科大登場 118隊競逐世界賽門票

岱宇強攻AI無人載具

相關新聞

北捷新車廂亮相 明年5月上線

因應信義線東延段等新路線陸續通車，北捷採購十列新車廂，包括一字型座椅動線寬闊、增空氣濾淨機搭配循環風機空調更舒適、車門兩側有告警機制和無導槽避異物卡門，甚至還有無線充電區，明年五月投入紅線營運，尖峰增加每小時一點二萬次運量。

安坑輕軌運量未達標 新北捷提對策

捷運建設規畫考驗大，營運也面臨考驗。新北審計處指出，安坑輕軌去年客運量達成率僅百分之六十五點三八，票箱收入僅達預算百分之七十點○二，營運績效有提升空間。新北捷運公司表示，將透過優化接駁、票價優惠及沿線開發，提升整體公共運輸運量。

新北簡易水保申報書 8月1日開放線上審查

新北市農業局持續優化「水土保持數位治理平台」，今年8月1日起正式將簡易水土保持申報書納入線上審查機制，與既有水土保持計畫線上申請服務接軌。未來簡易水土保持申報書從申請、審查、補正到核定，皆可透過網路完成。

2026新北市國際採購商洽會即將登場 開放報名中

「2026新北市國際採購商洽會」將於9月22、23日在台北新板希爾頓酒店登場，這次活動與台北市、基隆市、桃園市合作，邀集歐洲、美洲及亞洲等地超過20位國際買主，與北北基桃4市企業進行一對一實體或視訊商洽，即日起開放報名，歡迎企業踴躍參加。

審計處：新北捷路網 收益實現率待提升

新北捷運路網規畫從三環六線擴展到四環八線，營運路線一○八公里居全國之冠。審計報告指新北推動淡海輕軌等十項軌道建設多採「舉債建設、收益償還」模式，截至二○二五年底收益實現率百分之廿四點八六，自償財源未能如期到位。學者建議採滾動檢討機制修正；議員籲市府加速沿線土地開發突破招商瓶頸並優化服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。