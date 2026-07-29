花蓮中山建國路口 科技執法8月轉型

花蓮市中山路與建國路口科技執法設備將於八月一日起轉型啟用，取締項目改為專責偵測「汽機車未停讓行人」，由於路口近年完成道路改善及人行道優化工程，原有取締功能已不符現況，警方調整執法方向，強化行人路權保障。

縣警局表示，中山路與建國路口科技執法於二○二二年九月廿六日啟用，原針對闖紅燈、跨越禁止變換車道線、機車未依規定兩段式左轉及紅燈越線等違規行為取締，不過當時因路口標線辨識度不足，加上部分駕駛為閃避路旁違規停車而跨越雙向雙白實線，遭系統拍照舉發而引起民怨。

警方考量執法明確性原則，於同年十二月十五日暫停該處科技執法，並重新繪設標線後恢復運作，希望減少爭議並提升用路人辨識度。

警察局指出，中山路與建國路口自去年七月起，重新規畫道路改善及周邊人行道，路口型態已與過去不同，原有科技執法系統無法再有效偵測闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉及未依標誌、標線、號誌行駛等違規項目，因此決定調整設備功能，改以取締「汽機車未停讓行人」為主，相關系統測試已完成。

警方表示，中山路與建國路口位處花蓮市區重要幹道、車流量大，導入不停讓行人科技執法設備，盼透過科技輔助執法方式，提升駕駛停讓觀念，科技執法目的在防制交通違規、事故，非以取締開罰為目的。