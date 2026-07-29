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北捷新車廂亮相 明年5月上線

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北捷公司昨發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資五點九億元，新車全面採用一字型座椅，旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影
北捷公司昨發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資五點九億元，新車全面採用一字型座椅，旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影

因應信義線東延段等新路線陸續通車，北捷採購十列新車廂，包括一字型座椅動線寬闊、增空氣濾淨機搭配循環風機空調更舒適、車門兩側有告警機制和無導槽避異物卡門，甚至還有無線充電區，明年五月投入紅線營運，尖峰增加每小時一點二萬次運量。

蔣萬安昨出席新列車開箱記者會表示，希望每個細節上，想得更周到，讓民眾、外國遊客感受到市府用心。例如，新的車廂採用「一字排」的座位設計，人員動線更為流暢，並創造出更寬敞的乘車空間。

針對北市夏季悶熱天氣，蔣萬安提到，新車廂配備了效能更高的軸流式空調，能夠更均勻地分布冷氣，改善乘客的悶熱感；為了提升安全性，車廂導入了ＡＩ辨識系統，可以即時掌握車廂內人員滯留情況，保障乘客安全。為讓乘客更清楚乘車狀況，設車門開關燈條，同時還增設無線充電區，以便旅客在旅途中能隨時充電。

北捷車輛處處長陳智暉表示，全新的CR381A電聯車後續會經過上百種測試，新電聯車經費為每列五點九億元，儘管新型列車車身尺寸的載客量還是一六八○人次，不過藉由動線調整，提高乘車舒適度，新車廂上線後，尖峰時段可為北捷增加每小時一點二萬次運量。

北捷表示，新車也採用節能ＬＥＤ燈具及自動照明控制系統，並導入最新SiC功率半導體製程的輔助電力變流器及無油空壓機設計，降低能源消耗，兼顧環保與永續。

北捷 車廂 新車

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