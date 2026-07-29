安坑輕軌運量未達標 新北捷提對策

捷運建設規畫考驗大，營運也面臨考驗。新北審計處指出，安坑輕軌去年客運量達成率僅百分之六十五點三八，票箱收入僅達預算百分之七十點○二，營運績效有提升空間。新北捷運公司表示，將透過優化接駁、票價優惠及沿線開發，提升整體公共運輸運量。

審計處指出，新北捷運目前營運環狀線第一階、淡海輕軌及安坑輕軌。二○二五年三條路線實際年運量分別為環狀線二二○五萬餘人次、淡海輕軌六○三萬餘人次、安坑輕軌二○三萬餘人次，其中安坑輕軌未達原訂目標。

新北捷運表示，二○二五年環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌三條路線總運量達三○一一萬人次，日均運量約八點二萬人次，較二○二四年二一三五萬人次、日均五點八萬人次成長超過百分之四○，整體運量已達年度預算目標約百分之九十三點五，是歷年最高達成率。

新北捷運指出，近年持續優化各路線接駁時間、縮短尖峰班距，除提供ＴＰＡＳＳ定期票，淡海及安坑輕軌推常客回饋、轉乘及多元支付等優惠措施；另目前Ｋ６安康站、Ｋ７陽光運動公園站周邊都市計畫變更案正由內政部審議，未來可望帶動新店、安坑地區發展，增加服務客源。