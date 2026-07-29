審計處：新北捷路網 收益實現率待提升

新北捷運路網規畫從三環六線擴展到四環八線，營運路線一○八公里居全國之冠。審計報告指新北推動淡海輕軌等十項軌道建設多採「舉債建設、收益償還」模式，截至二○二五年底收益實現率百分之廿四點八六，自償財源未能如期到位。學者建議採滾動檢討機制修正；議員籲市府加速沿線土地開發突破招商瓶頸並優化服務。

新北正值捷運大發展期，建設後來居上，雙北捷運路網日益完整，新北捷運局長李政安說，「四環八線」全部完工後，每十萬人口享有四．五座車站，超越日本東京、韓國首爾，透過四通八達捷運路網，北接基隆、中接台北、南接桃園。

軌道建設經費除中央補助及市府編列預算，仰賴場站土地開發、捷運沿線增額容積、都市更新、租稅增額及捷運營運收益等自償性財源，逐步償還舉借債務。

審計處說，依新北各捷運建設綜合規畫報告，截至去年底，原預估可挹注營運及場站開發等收益約六三八億三九二六萬元，累計收益實現率百分之廿四點八六。

原因包括近年營建成本攀升、缺工缺料、施工腹地受限及耐震規範提高，場站開發案投資意願下降，且新北尚未建立回饋軌道建設發展基金額度、期程等機制。

新北捷運局回應，沿線卅七處捷開案已成功招商十三處，預計挹注自償性經費約一七五點六八億元，隨工程推進與場站陸續完工，效益將呈階梯式大幅釋出。

新北捷運局回應，新闢路線運量處於培養期，環狀線修復後營運全面恢復，運量可望成長。新北市府團隊正跨局處研議將新興整體開發案相關回饋財源導入軌道建設發展基金。

消基會交通委員會召集人李克聰說，少子化、人口成長趨緩，加上缺工缺料、營建成本攀升，與規畫時環境不同，不少捷運建設可行性研究階段，為讓計畫符合推動條件，出現成本估低、需求估高，應持續修正需求、成本與收益預估。

議員陳偉杰指出，軌道建設是帶動區域發展的關鍵工程，周邊土地開發、都市計畫與產業機能須同步到位。