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北市承德士商路口7/29啟用新路型 盼紓解車流

中央社／ 台北28日電

北市交通管制工程處表示，明天起承德路與士商路口啟用新路型管制，取消北側行穿線，改於南側實施行人兩段式穿越，並增加機車車道數及汽車綠燈時間，預期可提升車流紓解效率。

交工處今天透過新聞稿表示，承德路5、6段尖峰時間車流量極大，加上未來北投士林科技園區發展，交通量將持續攀升。雖已於6月2日起縮短調撥車道，將調撥起點移至中正路口，有效改善上午尖峰往北車速，但下午尖峰時段，往南方向過福國路後易因汽機車分流、號誌管制等，導致車流回堵到軟橋街口。

交工處指出，為改善此處交通瓶頸，評估該路口東西向車流較少，且行穿線使用率偏低，祭出兩項措施。第一，車道與號誌調整，北往南方向機車道由2車道增為4車道，紓解效率可提高一倍；直行汽車道雖由5車道減為4車道，但往南方向汽車綠燈秒數將增加3成以上，搭配行車導引線，紓解效率可提高約37%。

第二，行人動線大整合，取消北側行穿線，將行人動線全面整合至路口南側，並設置兩段式穿越，利用既有的南北向綠燈秒差，過馬路需分段穿越。交工處提醒，路口將設置前段及後段專用號誌，行人通行前務必看清對應的號誌。

交工處呼籲，這次承德士商路口的車輛與行人管制方式變動較大，行經該路口的駕駛人務必減速慢行，依據現場最新標誌、標線與行車導引線行駛；行人應配合號誌指示，利用中央庇護島進行兩段式穿越，共同維護路口交通安全。

北市 車道 行人

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