萬里區公所攜手鎮北宮 公私協力放流6萬海洋物種實踐永續

為落實海洋資源保育與永續利用，萬里區公所攜手臺北鎮北宮、歐榮環保科技股份有限公司、台塑能源科技股份有限公司及順臆股份有限公司宜蘭種苗廠，於野柳海王星碼頭舉辦「萬里護生－福佑海洋」海洋復育放流活動，邀請臺北鎮北宮信眾、在地仕紳及親子家庭約300人共同參與，以實際行動守護海洋生態。

萬里區長黃雱勉指出，這場活動放流三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽等3種面臨捕撈壓力的海洋物種，共計6萬隻，活動前特別委請國立臺灣大學獸醫學系蘇豐傑博士團隊完成種苗無特定病原檢驗，並由專業潛水人員實地勘查海域棲地，選定最適放流地點，以科學方式提升復育成效與確保生態安全，以促進海洋生態永續。

臺北鎮北宮主委張義法則是表示，宗教團體將海水魚放流至淡水水域，或野放外來種的事件時有所聞，這一次與萬里區公所合作的放流活動是科技放流，從物種到棲地全都嚴格檢視，就是希望這樣的永續與善舉可以正確的達到目的。這也是臺北鎮北宮的第一次放流，未來會致力於擴大科學放流，讓宗教落實真正的環保與永續。

活動還安排海洋保育及復育解說，讓民眾認識放流物種與海洋生態。萬里區公所期待透過宗教、企業與政府跨域合作，不僅提升民眾海洋保育意識，更展現公私協力推動永續發展成果，並藉由海廢再生結合科學放流，期盼以寓教於樂的方式，讓永續理念走入家庭、融入生活，攜手打造「潔淨海洋、永續萬里」的美好願景。