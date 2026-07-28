快訊

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯

美晶片股跌勢煞不住！台指期夜盤走勢受牽制 台積電ADR盤前跌3.5%

熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里區公所攜手鎮北宮 公私協力放流6萬海洋物種實踐永續

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所透過跨域合作放流活動，促進海洋生態永續，攜手打造「潔淨海洋、永續萬里」的美好願景。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所透過跨域合作放流活動，促進海洋生態永續，攜手打造「潔淨海洋、永續萬里」的美好願景。圖／紅樹林有線電視提供

為落實海洋資源保育與永續利用，萬里區公所攜手臺北鎮北宮、歐榮環保科技股份有限公司、台塑能源科技股份有限公司及順臆股份有限公司宜蘭種苗廠，於野柳海王星碼頭舉辦「萬里護生－福佑海洋」海洋復育放流活動，邀請臺北鎮北宮信眾、在地仕紳及親子家庭約300人共同參與，以實際行動守護海洋生態。

萬里區長黃雱勉指出，這場活動放流三線雞鱸、橫帶石鯛及紫海膽等3種面臨捕撈壓力的海洋物種，共計6萬隻，活動前特別委請國立臺灣大學獸醫學系蘇豐傑博士團隊完成種苗無特定病原檢驗，並由專業潛水人員實地勘查海域棲地，選定最適放流地點，以科學方式提升復育成效與確保生態安全，以促進海洋生態永續。

臺北鎮北宮主委張義法則是表示，宗教團體將海水魚放流至淡水水域，或野放外來種的事件時有所聞，這一次與萬里區公所合作的放流活動是科技放流，從物種到棲地全都嚴格檢視，就是希望這樣的永續與善舉可以正確的達到目的。這也是臺北鎮北宮的第一次放流，未來會致力於擴大科學放流，讓宗教落實真正的環保與永續。

活動還安排海洋保育及復育解說，讓民眾認識放流物種與海洋生態。萬里區公所期待透過宗教、企業與政府跨域合作，不僅提升民眾海洋保育意識，更展現公私協力推動永續發展成果，並藉由海廢再生結合科學放流，期盼以寓教於樂的方式，讓永續理念走入家庭、融入生活，攜手打造「潔淨海洋、永續萬里」的美好願景。

萬里 復育

延伸閱讀

兆豐銀打造健康海洋生態

搭海巡艇巡弋北疆 教師前進馬祖沉浸式體驗海洋教育

海豚秀BYE BYE！花蓮海洋公園轉型守護基地 探索體驗海豚日常

中研院與宜蘭大學交流 聚焦海洋科學、無人載具

相關新聞

0625內湖淹水...北市議員要求專案報告 委請第三方機構調查

北市內湖區上月25日淹水，議員質疑，每年投入百億治水，且強降雨也非首次，要求外部單位評估原因，市府也要專案報告。水利處表示，此次屬於「雙峰型」降雨，導致土壤含水量高，第二波降雨無法滲入泥土，淹水高風險區域預計年底至明年初優先改善。

侯友宜林口八里行動治理談艾司摩爾設廠增2千職缺 105市道打通任督二脈

新北市長侯友宜今天主持「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」開工典禮後，隨即參加林口、八里區行動治理基層建設督導。侯友宜強調105市道串聯台61線、台64線與國道1號，打通林口與八里交通任督二脈，更是配合台北港物流發展的經濟大動脈。

新北105市道改善蜿蜒路段今動土 侯友宜：可提升交通安全帶動產業發展

105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜與行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳一同出席。侯友宜表示工程完工後將串聯台北港、桃園機場及林口AI國際智慧產業園區，不僅提升交通安全還能帶動產業發展及城市競爭力。

新北捷運建設收益實現率僅25% 審計處促檢討財務規畫

新北市三環六線如火如荼進行，新北市長侯友宜日前再喊出「四環八線」，新北已是全台捷運建設最多的城市。不過新北市審計處指出，新北市推動淡海輕軌等10項軌道建設，多採「舉債建設、收益償還」模式，但截至2025年底收益實現率僅24.86％，自償財源未能如期到位需檢討改善。

三峽納涼祭8月1日登場 搭三鶯線品嚐茶、筍、蜜在地三寶

三峽納涼祭將於8月1日至2日在三峽祖師廟周邊商圈登場。隨著捷運三鶯線6月底通車，新北市農業局邀請民眾搭乘捷運前往三峽，品嘗碧螺春、梨仔筍及蜂蜜等在地特色農產，並逛市集、體驗食農教育及參與抽獎活動。

安坑輕軌運量僅達標65% 新北捷運：整體路網達成率93.5%

捷運建設困難，營運也面臨考驗。新北市審計處指出，新北捷運公司營運的安坑輕軌，2025年客運量達成率僅65.38%，票箱收入也僅達預算70.02%，營運績效有提升空間。新北捷運公司表示，安坑輕軌運量有成長空間，但2025年三條營運路線總運量突破3011萬人次，達年度預算目標93.5%，創歷年最高達成率，未來將持續透過優化接駁、票價優惠及沿線開發，提升整體公共運輸運量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。