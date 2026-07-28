快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

一張圖看懂「四貸同堂」全民借錢投資新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

0625內湖淹水...北市議員要求專案報告 委請第三方機構調查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市內湖區上月25日即時強降雨部分地區出現積淹水，議員要求工務局應專案報告說明淹水主因。聯合報系資料照
北市內湖區上月25日即時強降雨部分地區出現積淹水，議員要求工務局應專案報告說明淹水主因。聯合報系資料照

北市內湖區上月25日淹水議員質疑，每年投入百億治水，且強降雨也非首次，要求外部單位評估原因，市府也要專案報告。水利處表示，此次屬於「雙峰型」降雨，導致土壤含水量高，第二波降雨無法滲入泥土，淹水高風險區域預計年底至明年初優先改善。

工務局及轄下附屬單位今赴工務委員會工作報告，不過包含上月25日內湖淹水、巴威颱風砍樹風波等均未在報告中提及。民眾黨議員陳宥丞質疑，現階段只知道市府要投65億元治水，但如何改善都不知道，如何來針對內湖低窪地區做治水？

此時工務局才拿出相關資料說明，後續詢問砍樹議題又重蹈覆轍，議員不滿質疑為何報告沒有全面提供，社民黨議員苗博雅也說，市府不應像擠牙膏問一題答一題，有資料應全部提供。

苗博雅也說，淹水事件發生到現在，市府仍未回應民眾關心問題，當時內湖大溝溪測站測得時雨量為100.5毫米，並非近年最大，為什麼這次淹水會這麼嚴重？

水利處長張凱堯表示，除時雨量超過北市排水容受力的78.8毫米外，且「雙峰型」降雨，在豪大雨發生前已有第一波50多毫米的降雨，導致土壤含水量高，第二波降雨無法滲入泥土。

苗質疑，市府不斷強調超過78.8毫米時雨量就會淹水，但台北市治水預算都是上百億在投，這說法市民恐怕沒辦法接受，建議市府應專案報告，並在報告前先請專業公正第三方單位評估內湖發生淹水主因；陳宥丞認為，側溝聯通功能也應專案報告，範圍要涵蓋全台北市。

張凱堯表示，此次淹水範圍包含金龍路三段、內湖路三段以及文德路，會檢討管線設計設計比較小會優先改善，預計今年底前會完成，考量到降雨徑流大，未來也會將側溝擴大，增加治洪空間，這次也發現治水園區的滯洪功能非常重要，未來會強化災後復原機制，也添加抽水站機組。

淹水 內湖 議員

延伸閱讀

汐止區中興路強降雨水進民宅 議員要求增抽水機待命

致癌油風波...北市未抽驗油品苯駢芘遭疑 衛生局揭原因

綠議員提案設索資公開平台 北市：研議後辦理

解決元長客子厝大排水患 1.4億元加大抽水站和滯洪池今動工

相關新聞

新北捷運建設收益實現率僅25% 審計處促檢討財務規畫

新北市三環六線如火如荼進行，新北市長侯友宜日前再喊出「四環八線」，新北已是全台捷運建設最多的城市。不過新北市審計處指出，新北市推動淡海輕軌等10項軌道建設，多採「舉債建設、收益償還」模式，但截至2025年底收益實現率僅24.86％，自償財源未能如期到位需檢討改善。

三峽納涼祭8月1日登場 搭三鶯線品嚐茶、筍、蜜在地三寶

三峽納涼祭將於8月1日至2日在三峽祖師廟周邊商圈登場。隨著捷運三鶯線6月底通車，新北市農業局邀請民眾搭乘捷運前往三峽，品嘗碧螺春、梨仔筍及蜂蜜等在地特色農產，並逛市集、體驗食農教育及參與抽獎活動。

0625內湖淹水...北市議員要求專案報告 委請第三方機構調查

北市內湖區上月25日淹水，議員質疑，每年投入百億治水，且強降雨也非首次，要求外部單位評估原因，市府也要專案報告。水利處表示，此次屬於「雙峰型」降雨，導致土壤含水量高，第二波降雨無法滲入泥土，淹水高風險區域預計年底至明年初優先改善。

侯友宜林口八里行動治理談艾司摩爾設廠增2千職缺 105市道打通任督二脈

新北市長侯友宜今天主持「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」開工典禮後，隨即參加林口、八里區行動治理基層建設督導。侯友宜強調105市道串聯台61線、台64線與國道1號，打通林口與八里交通任督二脈，更是配合台北港物流發展的經濟大動脈。

新北105市道改善蜿蜒路段今動土 侯友宜：可提升交通安全帶動產業發展

105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜與行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳一同出席。侯友宜表示工程完工後將串聯台北港、桃園機場及林口AI國際智慧產業園區，不僅提升交通安全還能帶動產業發展及城市競爭力。

安坑輕軌運量僅達標65% 新北捷運：整體路網達成率93.5%

捷運建設困難，營運也面臨考驗。新北市審計處指出，新北捷運公司營運的安坑輕軌，2025年客運量達成率僅65.38%，票箱收入也僅達預算70.02%，營運績效有提升空間。新北捷運公司表示，安坑輕軌運量有成長空間，但2025年三條營運路線總運量突破3011萬人次，達年度預算目標93.5%，創歷年最高達成率，未來將持續透過優化接駁、票價優惠及沿線開發，提升整體公共運輸運量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。