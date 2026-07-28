0625內湖淹水...北市議員要求專案報告 委請第三方機構調查

北市內湖區上月25日淹水，議員質疑，每年投入百億治水，且強降雨也非首次，要求外部單位評估原因，市府也要專案報告。水利處表示，此次屬於「雙峰型」降雨，導致土壤含水量高，第二波降雨無法滲入泥土，淹水高風險區域預計年底至明年初優先改善。

工務局及轄下附屬單位今赴工務委員會工作報告，不過包含上月25日內湖淹水、巴威颱風砍樹風波等均未在報告中提及。民眾黨議員陳宥丞質疑，現階段只知道市府要投65億元治水，但如何改善都不知道，如何來針對內湖低窪地區做治水？

此時工務局才拿出相關資料說明，後續詢問砍樹議題又重蹈覆轍，議員不滿質疑為何報告沒有全面提供，社民黨議員苗博雅也說，市府不應像擠牙膏問一題答一題，有資料應全部提供。

苗博雅也說，淹水事件發生到現在，市府仍未回應民眾關心問題，當時內湖大溝溪測站測得時雨量為100.5毫米，並非近年最大，為什麼這次淹水會這麼嚴重？

水利處長張凱堯表示，除時雨量超過北市排水容受力的78.8毫米外，且「雙峰型」降雨，在豪大雨發生前已有第一波50多毫米的降雨，導致土壤含水量高，第二波降雨無法滲入泥土。

苗質疑，市府不斷強調超過78.8毫米時雨量就會淹水，但台北市治水預算都是上百億在投，這說法市民恐怕沒辦法接受，建議市府應專案報告，並在報告前先請專業公正第三方單位評估內湖發生淹水主因；陳宥丞認為，側溝聯通功能也應專案報告，範圍要涵蓋全台北市。

張凱堯表示，此次淹水範圍包含金龍路三段、內湖路三段以及文德路，會檢討管線設計設計比較小會優先改善，預計今年底前會完成，考量到降雨徑流大，未來也會將側溝擴大，增加治洪空間，這次也發現治水園區的滯洪功能非常重要，未來會強化災後復原機制，也添加抽水站機組。